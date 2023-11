Após 2 meses de autorização, criança cearense com AME ainda não recebeu remédio mais caro do mundo

A pequena Geovana Rodrigues, de dois anos, cearense com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, recebeu em agosto a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para que a União compre o remédio Zolgensma, considerado o medicamento mais caro do mundo, e inicie o tratamento para retardar a doença rara. Até o momento, porém, mais dois meses após a decisão, não há previsão. A família desabafou que tem sofrido com a demora do fármaco de R$ 6,4 milhões, pois a menina apresentou pioras no quadro de saúde.

O prazo para o recebimento da medicação começou a valer em setembro de 2023 e pode durar aproximadamente 180 dias, de acordo com o Ministério da Saúde (MS). Esse é o procedimento padrão para a aquisição de medicamentos importados. Pela gravidade da doença, a pasta optou por uma via "mais rápida", por meio de depósito judicial.

A mãe de Geovana, Aline Rodrigues, pontuou nesta sexta-feira (10) que a fase do depósito está parada, e o STF somente informou que foi colocado em urgência. O depósito para a compra do remédio só pode ser feito após o STF dar a nova ordem judicial.

Em um caso parecido, em setembro, a cearense Júlia Maria, de 2 anos, também ganhou o direito de receber o medicamento Zolgensma da União. Ela tomou a dose única do fármaco em Curitiba no dia 15 de setembro.

'Impotência'

"É bem difícil, porque passamos dois anos brigando na justiça pelo medicamento. Quando a gente ganhou foi uma alegria muito grande. Muitas expectativas foram criadas em cima da qualidade de vida da Geovana, e já se foram mais de 60 dias", comenta.

Segundo ela, fica o sentimento de "impotência". "[...] porque o tempo que eles ganham em não comprar o medicamento a Geovana perde em movimentos, e em respirar melhorar. É muito difícil ver ela tendo pioras, enquanto ela poderia estar melhorando".

A advogada da família, Anaísa Banhara, publicou um apelo nas redes sociais, junto a um vídeo de Aline com Geovana. "Cada dia importa DEMAIS!! Decisão do STF determinando que a União forneça o Zolgensma para a Geovana, está sem efetividade a mais de 60 dias!! Levem a sério a vida de nossas crianças", comentou a advogada.

"Cabe ressaltar que este órgão segue as regras para contratação pública com a devida antecedência, planejamento e busca de economicidade. O prazo para conclusão do processo de aquisição de medicamentos importados dura aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que a compra segue o disposto na Lei nº 14.133/21, que rege as Licitações e Contratos da Administração Pública. Para acelerar o cumprimento da decisão judicial e iniciar o tratamento, a Pasta optou pelo depósito judicial, seguindo os prazos e trâmites determinados pelo Poder Judiciário", diz nota do MS.

O Diário do Nordeste solicitou informações ao STF, e aguarda retorno.

Doença rara

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Aline Rodrigues conta que ela e o marido descobriram a AME de Geovana aos seis meses de vida. Desde então, a menina luta contra perda de movimentos e problemas respiratórios.

Conforme o Ministério da Saúde, a AME 1 "é uma doença rara, degenerativa, passada de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover".

Para a família da menina, o Zolgensma seria "tudo" para eles. "Ele vai estabilizar a doença dela, ajudaria na parte respiratória, que vem sendo bem complicada, e também nos movimentos".

A garota, a mãe, o pai, e o irmão gêmeo, — que não tem AME —, tiveram de se mudar de Itapipoca para Fortaleza no começo de 2022 em busca de melhores tratamentos. Geovana passou oito meses internada no Hospital Albert Sabin, e atualmente está em tratamento domiciliar.

O foco, segundo Aline, é vencer a batalha da compra da medicação. Mas uma nova luta começará em seguida, que é a de arcar com a aplicação e os médicos. O remédio só pode ser aplicado em dois hospitais de Curitiba, no Paraná. Eles precisam de um valor entre R$ 40 mil e R$ 50 mil para arcar com a mudança para o Paraná.