Para incentivar vacinação, Recife vai doar um livro para cada criança vacinada

A escalada de contaminações pela variante ômicron fez as prefeituras das capitais brasileiras acelerarem a imunização de setores ainda não vacinados. Em Recife, a intenção é vacinar mais rapidamente crianças de 5 a 11 anos de idade para conter o avanço do coronavírus. Para incentivá-las, a prefeitura vai doar um livro para quem for tomar a dose do imunizante.

Ao Diário do Nordeste, a Prefeitura do Recife disse que adquiriu cerca de 150 mil livros para o seu programa de incentivo à leitura e esse montante vai ser destinado às crianças que se vacinarem. Estima-se que no Recife tenha 159.558 mil crianças, de 5 a 11 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, com dados compilados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a prefeitura, crianças com doenças neurológicas crônicas e com distúrbios do desenvolvimento neurológico terão prioridade entre o público infantil. Para tomar o imunizante, não será exigida prescrição médica.

“Lembrando que as crianças com Síndrome de Down não precisam trazer, nem os seus responsáveis, o atestado comprovando a síndrome. Para a vacinação de crianças, de maneira geral, não será exigido nenhuma autorização ou exigência médica, é apenas para comprovar a comorbidade, assim como foi feito no grupo de adultos”, explicou o prefeito João Campos.

Campos disse na última quarta-feira (13), que o início da campanha de imunização dessa faixa etária dependerá do envio de novas doses da Pfizer, única vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para crianças, pelo Governo Federal. Na manhã desta sexta-feira (14), um voo da Latam chegou a Pernambuco com uma nova carga de vacinas. A intenção é realizar a vacinação de domingo a domingo, entre 7h30 e 18h30, nos quatros centros de vacinação espalhados pela cidade. Segundo a prefeitura, serão aplicadas duas doses no intervalo de oito semanas.

“No ato do cadastramento, devem ser anexados comprovante de residência no nome dos pais ou responsáveis, documentação da criança ou adolescente, do pai ou responsável, além de documento comprobatório de filiação ou tutela”, orienta a prefeitura.

Ainda em agosto do ano passado, a prefeitura abriu cadastramento para todas as pessoas dessa faixa etária.

Covid-19 em Pernambuco

Na última atualização da Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco (Sespe), na quinta-feira (13), foram confirmados 1.447 novos casos de Covid-19 e quatro mortes (todas no Recife). Ao todo, Pernambuco contabiliza 652.670 infecções e 20.531 óbitos pelo coronavírus.

Em relação à vacinação no estado, a taxa chegou a 95,07% para os que tomaram a primeira dose, 82,99% para os que completaram o esquema vacinal, e 22,48% para os que tomaram o reforço.