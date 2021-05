Vale Gás do Maranhão é entregue a partir desta quarta-feira (19)

O governo do Maranhão entrega, nesta quarta-feira (19), os tickets do Vale Gás Social em mais de 207 cidades. Os endereços da distribuição estão disponíveis no site do programa.

Cada pessoa cadastrada tem direito a três Vale Gás para cargas equivalentes a um botijão de 13 quilos. O beneficiário precisa ter o botijão para fazer a recarga.

Recebem o benefício os inscritos no Cadastro Único, do Governo Federal, que não tenham renda. Essas pessoas são inscritas automaticamente no programa, identificadas a partir do cadastro nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC).

O governo do Maranhão estima que 115 mil famílias serão contempladas. Para consultar o benefício, é necessário informar o NIS e a data de nascimento no site.

Programa

Os vales serão distribuídos nas unidades do VIVA/Procon, nos restaurantes populares e nos CRAS, com endereços divulgados desde sábado.

Com o vale nas mãos, os beneficiários realizam a troca de um vasilhame vazio por outro de 13kg de gás cheio. O beneficiário pode utilizar os vales durante cinco meses, nas distribuidoras de gás cadastradas.

O programa tem parceria com o CadÚnico e com a Nacional Gás.

Segundo a Nacional Gás, mais de 350 mil botijões serão destinados para o programa. "O benefício é concedido pelo Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Nacional Gás/Paragás, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) para minimizar os reflexos da pandemia de Covid-19", afirmou a Nacional Gás.