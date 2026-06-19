Vereador Luciano Girão é nomeado secretário da Regional 10 de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) nomeou, na última quarta-feira (17), o vereador Luciano Girão (PDT) como titular da Secretaria Executiva Regional 10 (SER 10), pasta que integra a estrutura da Secretaria Municipal de Governo (Segor).
Por ser membro do Parlamento municipal da capital cearense, o político comunicou a nomeação no cargo por meio de um requerimento lido no Plenário Fausto Arruda nesta quinta-feira (18).
Devido ao ingresso no quadro de secretários da gestão municipal, Luciano Girão protocolou um requerimento para se licenciar da cadeira que ocupa na Casa Legislativa.
O parlamentar do PDT irá substituir José Barbosa Porto, o "Dr. Portinho", no comando da Regional 10. O gestor estava na condução da pasta desde agosto do ano passado e foi remanejado para a Secretaria Executiva Regional 7 (SER 7).
Posse aconteceu nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (19), dia da sua posse na Regional 10, Girão compartilhou em seu Instagram uma imagem ao lado de Portinho e dos vereadores Ana Aracapé (Avante), Professor Enilson (Cidadania) e Kátia Rodrigues (PDT). Ele relembrou sua trajetória na vida pública e falou sobre o novo desafio.
"Assumo essa missão com a experiência de quem conhece os desafios da gestão pública e com a disposição de quem acredita que as melhores soluções nascem do diálogo com a população", escreveu o político na legenda da publicação.
A área de abrangência da pasta que ele assume é composta pelos bairros Maraponga, Jardim Cearense, Manoel Sátiro, Parque São José, Mondubim, Novo Mondubim, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Canindezinho, Parque Presidente Vargas e Aracapé.