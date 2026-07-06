Saiba como realizar a emissão e impressão do título de eleitor via portal do TSE

Em outubro de 2026, os brasileiros que tenham entre 18 anos completos e 70 anos incompletos precisam cumprir o dever de votar no pleito geral, que irá renovar os representantes de cinco funções políticas do País. Para isso, é necessário que os eleitores apresentem, no dia do sufrágio, o título de eleitor ao mesário.

O prazo para realizar a primeira emissão, a transferência ou a regularização do documento foi encerrado em maio. Entretanto, se o eleitor estiver com o título em dia, ainda é possível realizar sua emissão ou impressão de maneira virtual.

A medida é destinada para aqueles que, porventura, tenham perdido a documentação ou queiram tê-la na versão física. O portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o título do eleitor já emitido em qualquer período do ano.

Confira o passo a passo para imprimir a via física do documento:

Acesse o portal de Autoatendimento eleitoral do TSE; Na aba “Eleitora/Eleitor”, selecione a opção “Emitir 2ª via do título eleitoral"; Preencha os dados cadastrais solicitados (CPF, data de nascimento e filiação); Um PDF da documentação será gerado; baixe em seu celular ou selecione a opção de impressão.

Apesar de ser possível imprimir o título de eleitor, a Justiça Eleitoral não exige essa documentação em modelo físico para o dia do pleito. Os eleitores podem apresentá-la pelo celular.

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2ª via no app e-Título

Além do portal do TSE, outra opção para emitir o título de eleitor é através do aplicativo móvel e-Título, que guarda o modelo virtual da documentação.

Para acessá-la, basta baixar o aplicativo e inserir os dados cadastrais. No dia da votação, ele pode ser apresentado normalmente como documento de votação.

Caso o eleitor tenha realizado a coleta da biometria, sua foto constará no e-Título, e ele poderá utilizar o aplicativo também para identificação no dia do pleito. Do contrário, é importante que o cidadão tenha em mãos um documento oficial com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte.

Eleições 2026

As eleições gerais de 2026, conforme o calendário do TSE, ocorrerão no dia 4 de outubro e renovarão cinco funções da política brasileira: deputados estaduais ou distritais, deputados federais, senadores (duas vagas), governadores e presidente.

Em caso de eventual segundo turno, a data indicada pelo calendário para a votação é dia 25 de outubro. Os brasileiros que tenham, pelo menos, 16 anos completos podem participar do sufrágio como eleitores. Para aqueles com idade entre 18 e 70 anos, o voto em eleição é obrigatório.

Veja as principais datas do calendário eleitoral:

20 de julho a 5 de agosto : convenções partidárias;

: convenções partidárias; 20 de julho a 15 de agosto : registro de candidaturas;

: registro de candidaturas; 16 de agosto : início das propagandas eleitorais;

: início das propagandas eleitorais; 4 de outubro : primeiro turno;

: primeiro turno; 25 de outubro: segundo turno.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.