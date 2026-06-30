Às vésperas das eleições, deputados da base aliada de Elmano entram em embates nos municípios

A aproximação das eleições de 2026 tem aumentado as tensões entre deputados e deputadas que pertencem à base aliada ao Governo Elmano de Freitas (PT). A busca por votos para as disputas proporcionais realça rivalidades históricas ou produz novos embates entre os parlamentares que devem estar unidos na pré-campanha para a reeleição do atual governador.

As animosidades não são exclusivas deste ano, mas têm crescido em municípios ou regiões do Ceará em que deputados disputam a base eleitoral, inclusive com episódios de confrontos em palanques que contam com a presença de Elmano de Freitas, como ocorreu em Iguatu.

Muitas vezes, a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) também tem sido palco para a troca de farpas entre os deputados, o que transborda para as redes sociais, com parlamentares usando o próprio perfil para responder aos colegas.

Os embates registrados até aqui não devem ser os últimos, principalmente devido ao tamanho da base aliada à gestão estadual. Na Alece, 35 dos 46 deputados estaduais são aliados de Elmano, enquanto na Câmara Federal são 16 parlamentares dos 22 que integram a bancada cearense na Casa.

Líder do Governo Elmano na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT) minimiza os casos e argumenta que "essas disputas são típicas do mundo da política".

"Do ponto de vista da nossa base, nós entendemos que são disputas locais que, na maioria dos casos, não interferem na sustentação política que o governo tem aqui na Assembleia Legislativa. (...) A base está muito unida em torno da reeleição do governador Elmano", acrescenta.

Entre os deputados envolvidos nos embates com colegas da base governista, o discurso é o mesmo: as disputas entre parlamentares não devem atrapalhar o apoio a Elmano de Freitas durante a campanha eleitoral. Contudo, admitem, que em muitos municípios, será preciso palanques paralelos de cada um dos lados.

Embate no palanque de Elmano em Iguatu

Adversários históricos nas disputas municipais Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, é comum que os deputados Agenor Neto (MDB) e Marcos Sobreira (PSB) usem o tempo de fala na tribuna da Alece para enfatizar a posição sobre a atual gestão.

O atual prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), é aliado direto de Sobreira. O atual gestor foi responsável por derrotar o Ilo Neto (PT) na disputa pela Prefeitura de Iguatu em 2024. É comum que a troca de críticas entre os dois parlamentares tenha a gestão municipal como foco.

Enquanto Agenor faz críticas a Roberto Filho, Sobreira costuma defender o mandato do tucano. Em alguns casos, as falas já desencadearam ataques de ordem pessoal, motivando direito de resposta para ambos.

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O embate, no entanto, não ficou restrito ao plenário da Alece. Os deputados protagonizaram uma discussão durante evento no município com a presença do governador Elmano de Freitas. No início de junho, durante ato para assinar uma ordem de serviço para a rodovia que vai ligar Iguatu e Icó, os ânimos entre os dois ficaram exaltados.

Durante discurso de Agenor Neto, Marcos Sobreira reagiu de forma negativa às declarações do adversário. Após o fim da fala do emedebista, os dois tiveram um breve momento de confronto. Outros parlamentares presentes no palco, precisaram se colocar entre os dois para evitar que a situação piorasse, entre eles o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB).

Ao PontoPoder, os dois deputados estaduais admitem que as divergências entre ambos não devem diminuir, apesar de integrarem a base governista. "É água e óleo, não se mistura em Iguatu", ressalta Marcos Sobreira. Ele, no entanto, considera que isso não deve ser um problema para a campanha de Elmano.

"Essa situação de Iguatu é antiga, não é de hoje. Nós já tivemos em campos opostos e defendendo o mesmo governador por diversas oportunidades, como foi com o Camilo (Santana, ex-governador e senador do PT)", acrescenta Sobreira. "Nossa divergência local permanece, mas com o governador Elmano não. Nós temos muita gratidão por tudo que ele tem feito em Iguatu".

Agenor Neto afirma que só tem a "lamentar essa disputa", mas que irá procurar "de todas as formas que as pessoas entendam a importância do Governo, principalmente para as pessoas que mais necessitam".

Longe de 'provocações'

Indagado sobre como não deixar que o embate em Iguatu interfira na campanha para Elmano, ele disse que terá que "estar muito mais vigilante de mim mesmo para não cair nas provocações".

"Eu, como vice-líder (do Governo Elmano na Alece), me sinto muito confortável de estar defendendo um homem do perfil do Elmano de Freitas. Uma gestão do perfil da sensibilidade do governo Elmano de Freitas. Então, é isso que eu vou me conduzir, vou estar sempre atento para não cair nesse jogo que a população não quer saber disso, a população quer saber de quem trabalha, quem apresenta resultado e quem tem compromisso com elas", disse.

Marcos Sobreira também afirma que irá atender pedido feito pelo próprio governador. "O Elmano tem pedido que a gente consiga, apesar das divergências, fazer uma eleição pacífica e com respeitabilidade. Eu tenho buscado fazer isso. Porém, quando eu for provocado, e eu disse isso a ele, como aconteceu no evento, (...) eu vou reagir", acrescentou.

Os palanques, portanto, devem ser diferentes, mesmo que ambos ressaltem a figura de Elmano. "Ele tem um palanque dele, eu tenho meu e a vida segue. O governador Elmano terá toda nossa dedicação e apoio integral em Iguatu. Nós vamos para a campanha e espero que ele (Agenor) faça um palanque paralelo", diz Sobreira.

Ferreira Gomes versus Rodrigues

Outra rivalidade histórica tem como palco a cidade de Sobral. Berço político da família Ferreira Gomes, a cidade está sendo governada, desde 2025, por Oscar Rodrigues (União). Com a aproximação de Oscar e do deputado federal Moses Rodrigues (União) do Governo Elmano, as tensões passaram a se acumular.

No início do ano, o ex-prefeito de Sobral e caçula dos irmãos Ferreira Gomes, Ivo Gomes (PSB) disse não ter mais "nenhum compromisso" com a pré-candidatura de Elmano após a aproximação do governo com Oscar e Moses.

"Por que eu vou estar com uma pessoa que não tem por mim a menor consideração? Que se alia a pessoas que só querem o meu mal? (...) Essa decisão (de se aproximar dos Rodrigues) representa um descompromisso meu com essa candidatura (de Elmano de Freitas)", disse.

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A deputada estadual Lia Gomes (PSB), no entanto, tem sido a principal porta-voz das críticas contra a gestão municipal em Sobral. Ela e Moses Rodrigues voltaram a protagonizar um embate tendo a Prefeitura sobralense como foco.

No final de maio, Lia usou a tribuna para expor “abusos e desmandos” que estão acontecendo em Sobral, ao apresentar denúncias que teria recebido contra a gestão Oscar.

A deputada publicou parte do pronunciamento nas redes sociais. “Usarei sempre a minha fala para denunciar esses absurdos e levarei todas as queixas da população para o Ministério Público. Sobral não pode continuar desse jeito”, relata a legenda da postagem.

Foi quando Lia recebeu a resposta de Moses Rodrigues em um comentário na postagem. “Pense em uma pessoa que tem inveja do Prefeito, vá trabalhar, gerar emprego, prestar serviço e pagar imposto, deixe de ser recalcada”, rebateu o deputado.

Legenda: Postagem de Lia Gomes nas redes sociais recebeu comentário de Moses Rodrigues. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Palanques separados

“Eu acho interessante, o Moses faz aquele típico para não responder às graves acusações que eu fiz, ele me desqualifica. E dizendo, enfim, coisas sobre a minha pessoa”, rebateu Lia Gomes, em entrevista concedida em 27 de maio. “São coisas que que ele não explica, resta a ele me desqualificar”, finalizou.

Nesta semana, os dois voltaram a trocar farpas. Em pronunciamento na tribuna da Alece, na última terça-feira (23), Lia Gomes voltou a fazer críticas à gestão de Oscar Rodrigues e defendeu acusações contra o governo de Ivo Gomes. "Se isso é atrapalhar, deputado, eu vou continuar atrapalhando", disse em referência a Moses Rodrigues.

O discurso de Lia Gomes, publicado no Instagram, foi respondido por Moses Rodrigues na mesma rede social. Ele destacou o trecho em que a deputada fala: "o senhor não anda de carro, o senhor sobrevoa Sobral de helicóptero" e, na sequência, coloca imagens dele em eventos ou caminhadas na cidade. "A deputada consegue andar em Sobral sem GPS?!", indaga na publicação.

O confronto ainda ecoa a disputa pelo Executivo de Sobral. Adversário histórico dos Ferreira Gomes, Oscar Rodrigues foi responsável por derrotar o grupo de Lia na eleição de 2024, quando o atual prefeito ganhou a disputa contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB).

Por sua vez, Lia tem mostrado desconforto com a aliança entre o Governo Elmano de Freitas e a família Rodrigues. Ela tem reiterado que não deve subir em palanque com o grupo adversário sobralense, mesmo que Cid esteja ciente da aproximação.

O PontoPoder entrou em contato com o deputado federal Moses Rodrigues para ele comentar o embate com Lia, mas não obteve resposta.

Osmar Baquit X Jô Farias

Na Região Metropolitana de Fortaleza, os municípios de Horizonte e Pacajus são o palco de disputa entre os deputados estaduais Osmar Baquit (PSB) e Jô Farias (PT).

O embate entre os dois acabou envolvendo inclusive o partido, já que a Secretaria de Mulheres do PT Ceará lançou nota em defesa da parlamentar petista — PT e PSB são dois das principais legendas da aliança para a reeleição de Elmano.

Durante discurso a pré-candidatos nas eleições de 2026, em evento realizado no final de maio, Osmar Baquit fez críticas a deputados que, antes de levar algo para Pacajus, "tem que levar para Horizonte". "Não queremos deputado, deputada, para bater foto, porque ninguém é candidato a Miss Simpatia, é candidato para trazer os benefícios e as obras", disse ele, sem citar nomes.

Em vídeo publicado no Instagram pouco tempo depois, Jô Farias fala da dificuldade de ser mulher na política e cita machismo em críticas feitas a ela, apesar de não citar diretamente o colega de Alece.

"Ser mulher nesse mundo não é uma coisa fácil, ser mulher na política também não é uma coisa fácil, porque tem coisas que dizem para mulher, mas não dizem para homem. Então, a gente sofre misoginia, machismo. A gente precisa provar todos os dias que nós somos capazes de trabalhar e de ocupar todos os espaços que a gente puder", disse ela.

A Secretaria de Mulheres do PT Ceará lançou nota para demonstrar solidariedade com a deputada petista diante de "declarações que tentam reduzir a atuação política de mulheres a estereótipos que dificilmente seriam direcionados aos homens na política".

Indagado pelo PontoPoder sobre o embate com a colega, Osmar Baquit reforçou que não mencionou a deputada Jô Farias. Ele afirmou que se referia à necessidade de Pacajus receber investimentos, inclusive "muito mais do que Horizonte".

"Por que o muito mais? Porque está muito distante a diferença de emprego, indústria e investimento. E eu disse que quem quiser ser deputado ou deputada aqui, não precisa ser candidato a miss simpatia nem bater foto. Tem que vir trabalhar", disse.

"Onde é que tem misoginia, aí? Onde é que tem nome de deputado que eu citei? (...) hoje em dia tá tudo muito chato, transforma numa situação de misoginia, de não sei quê. Pô, vamos trabalhar sério", disse.

Embate sobre destinação de recursos

Uma discussão devido a destinação de recursos para cidades do Litoral Leste do Ceará colocou em lados opostos os deputados Zezinho Albuquerque (PP) e Guilherme Bismarck (PSB).

Na tribuna da Alece, Zezinho usou o discurso na tribuna para elogiar o número de entregas do Governo Elmano, principalmente no turismo, durante o mandato. No entanto, durante a fala, ele criticou uma suposta tentativa de modificar a destinação de recursos para as cidades de Beberibe e Fortim.

"Tem até um empréstimo que foi feito ainda no governo passado que deverá sair tanto para Fortim como para Beberibe, mesmo alguém querendo mudar os recursos para outro município, que não é justo. Eu não acho justo a pessoa tirar dinheiro do município para colocar em outro. Eu acho justo o deputado ou o secretário ir atrás de novos recursos", disse.

Sem citar nomes, ele disse que a tentativa de mudança ocorreu porque "um secretário" tentou "tirar aquela verba" do Fortim "porque ele não é votado no Fortim, nem tem um amigo votado no Fortim, para colocar para outro". Na sequência, ele elogiou a gestão municipal de Beberibe, que tem Michele Queiroz (PP) como prefeita.

O deputado Guilherme Bismarck respondeu a esse trecho da fala de Zezinho Albuquerque em vídeo no Instagram. "Eu quero muito acreditar que o senhor esteja apenas mal informado. (...) Eu me recuso a acreditar que o senhor quer colocar uma cidade inteira contra um deputado, que é o meu irmão Eduardo Bismark", diz.

Bismarck afirma que não houve tentativa de mudar a destinação de recursos e que, na verdade, foi Eduardo Bismarck quem destravou os recursos do empréstimo para Fortim e Beberibe, que estariam parados "por causa da Cagece, subordinada à secretaria (de Cidades), que o senhor era secretário".

Ainda no vídeo, Guilherme Bismarck cita ter recebido Zezinho em Aracati junto com o pai Bismarck Maia, na época prefeito da cidade, durante a campanha eleitoral de 2022. "A gente lhe proporcionou uma boa votação e, depois disso, o senhor nunca mais apareceu por lá", alfineta.

Impacto na disputa estadual

Ao PontoPoder, Guilherme Bismarck afirmou que Zezinho está "criando uma narrativa", a mesma da "oposição local, que está criando essa narrativa de que tá se tirando dinheiro (do município)". "Isso não existe", reforçou.

Indagado se esse tipo de disputa entre os deputados estaduais pode atrapalhar a reeleição do governador Elmano de Freitas, ele foi enfático: "de jeito nenhum". "Não é a primeira, não é a segunda, nem a última eleição que se terá embates municipais com bases governistas iguais. Então, o que o governador quer é os dois lados", disse.

A reportagem entrou em contato com Zezinho Albuquerque para falar sobre o episódio, mas não obteve resposta às perguntas.