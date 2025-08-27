Prefeitura de Fortaleza abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de gastronomia

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrição para cursos gratuitos de gastronomia no mês de setembro. São ofertadas 7.460 vagas em turmas distribuídas nas formações de salgados comerciais, sobremesas comerciais, bolos caseiros e marmitas comerciais.

A iniciativa é voltada prioritariamente para pessoas acima de 16 anos, inscritas no CadÚnico, mulheres chefes de família, jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores informais e microempreendedores.

Os cursos fazem parte do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva, reunindo iniciativas voltadas à geração de emprego e renda e, segundo a Prefeitura, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade para que alcancem independência financeira.

Interessados devem se inscrever pelo site do Fortaleza Inclusiva ou em uma das 12 secretarias regionais.

Aulas teóricas e práticas

As formações são ministradas pelo Senac, e cada curso terá 40 horas de duração, sendo realizado em duas semanas, e com as aulas acontecendo de segunda a sexta-feira.

Na primeira semana, os alunos participam das aulas teóricas, com temas como precificação, vendas, embalagem e manipulação segura de alimentos. Já na segunda semana, vivenciam a prática em cozinha.

Serviço:

Sedes das 12 Regionais de Fortaleza para inscrição presencial: