Vacina para o turismo

Ainda bem que a ciência, sempre ela, pesquisou e descobriu, na velocidade do raio, a vacina contra a Covid-19, que segue ampliando suas tristes e trágicas estatísticas em todos os países. O início da vacinação, que começou no Reino Unido e logo se ampliará pelo mundo, abre a perspectiva de retomada mais robusta das atividades econômicas, o que significará o resgate do emprego e a ressurreição de empresas que foram à garra como consequência da crise pandêmica.

No setor do turismo – no qual se incluem aviação comercial, cruzeiros marítimos, agências de viagem, hotéis, restaurantes, bares e centros de eventos – os prejuízos causados pela hecatombe sanitária são incalculáveis.

Todas as grandes e médias empresas aéreas – as brasileiras Gol, Latam e Azul incluídas – mantêm no chão mais da metade de sua frota, algo inimaginável no início deste ano. A portuguesa TAP apresentou na última semana, em Bruxelas, à Comissão Europeia, seu plano de reestruturação, que prevê, imediatamente, o aporte de 970 milhões de euros (quase R$ 5 bilhões) pelo governo de Portugal e, até 2024, mais 2,2 bilhões de euros que serão concedidos pela autoridade europeia que regulamenta os auxílios de Estado.

Os salários dos funcionários da TAP, entre os quais os dos comandantes de sua frota de 107 aviões, serão reduzidos em 25%, assim como haverá um corte de 25% nas rotas da empresa, temendo-se que isto atinja os voos que ligam Fortaleza a Lisboa.

Geradora intensiva de mão de obra, a cadeia do turismo responde, no Brasil, por apenas 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB). É pouco, diante do potencial a ser ainda explorado, principalmente no interior do País, cujas belezas naturais só agora começam a ser descobertas e divulgadas. Na Espanha, essa participação é de 14%.

O turismo brasileiro tem, pois, muito a crescer, mas para isto será necessária uma política pública voltada ao interesse nacional, desvinculada da interferência do apetite dos partidos políticos, como, infelizmente, acontece agora.

Na semana passada, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi demitido para permitir que a posição seja ocupada por alguém indicado por legenda que garanta votos para a eleição do candidato do Palácio do Planalto à presidência da Câmara dos Deputados. Ou seja, haverá solução de continuidade em um setor essencial da economia.

Em alguns poucos estados brasileiros, o turismo vem sendo dirigido por profissionais da área, e o resultado tem sido excelente. Basta ver o caso do Ceará, que, até antes da pandemia, crescia de forma exponencial graças à parceria do Governo estadual com a iniciativa privada, de que são prova a privatização do Aeroporto Internacional de Fortaleza, transformado num equipamento de Primeiro Mundo, a criação do hub Air-France-KLM-Gol e a inauguração de voos ligando a praia de Jericoacoara a São Paulo e Belo Horizonte.

Quando a pandemia tiver passado, o Ceará estará pronto para novo salto de quantidade e qualidade, pois já dispõe das infraestruturas necessárias. Com o início da vacinação, prevista para janeiro ou fevereiro de 2021, a expectativa é de que a retomada da atividade econômica acelere, principalmente, o setor do turismo e toda sua cadeia produtiva e seus milhares de postos de trabalho.