Vitória do ímpeto alvinegro

O Sport organizou melhor suas ações, teve mais posse de bola e exigiu de João Ricardo, goleiro do Ceará, duas grandes defesas nos minutos iniciais do jogo.

Como nos melhores tempos, Vina emendou um passe de Jael e abriu a contagem para o Ceará.

Mikael do Sport mandou de bicicleta e João Ricardo fez uma espetacular defesa.

Faltou um poeta no Castelão para traduzir esse lance.

Na fase final, numa disputa intrincada, o Sport empatou cedo com Mikael.

O jogo ficou aberto, o Ceará meteu duas bolas na trave do Sport: uma antes do gol de Marlon com Mendoza e, outra depois, com Vina.

E não é que João Ricardo ainda fez hora extra com mais uma grande defesa, finalização de Cristiano.

Jogo duro e placar apertado.

Já se esperava que fosse assim.