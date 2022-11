Os primeiros sinais do governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas

Camilo Santana (PT) cansou de dizer nos dois mandatos à frente do Palácio da Abolição que era o governador do diálogo. Elmano de Freitas (PT), eleito em outubro para comandar o Ceará nos próximos quatro anos, tem prometido o mesmo.

É verdade que o ainda deputado estadual soube pacificar ânimos na Assembleia Legislativa em várias oportunidades nos últimos oito anos. O desafio no Governo do Estado, no entanto, é ainda maior.

Nos últimos dias, Elmano convocou dirigentes de partidos aliados para ouvir prioridades para os primeiros 100 dias de governo. O governador eleito deixou claro que quer governar com participação e faz acenos para aproximar diversas áreas sociais.

Pontes

Além dos partidos, ele diz que vai ouvir a Central Única dos Trabalhadores, agricultores familiares, empresários, academia, etc. Uma espécie de agenda participativa para turbinar os primeiros dias de gestão.

"Eu acho que é muito importante a gente ter várias fontes de opiniões de como nós estamos nos comportando e aquilo que a gente pode melhorar", disse o petista.

Com a transição já iniciada, o anúncio do secretariado deverá ficar para a segunda quinzena de dezembro. É esperado, inclusive, que essa série de reuniões possa estabelecer pontes na sociedade civil e tirar dúvidas quanto aos indicados.

Afinal, não é nada bom começar com desgastes. Um tempo a mais de conversa não é ruim pra ninguém, principalmente quando muito desse diálogo precisa passar pelo legislativo.

Influências?

Falando em transição, o governador eleito indicou nomes próximos à deputada federal Luizianne Lins (PT) para participar dos trabalhos.

A parlamentar nunca esteve tão próxima do Governo como agora, com seu fiel aliado prestes a assumir a cadeira de governador.

Diante disso, qual será o tamanho da participação da ex-prefeita de Fortaleza na gestão estadual? A conferir. Eleita para o terceiro mandato, a deputada terá muito trabalho em Brasília.

Aliados?

O governador eleito preferiu não convidar o PDT para a reunião de dirigentes. Nas palavras dele, a decisão tinha como objetivo respeitar o tempo do partido que administra um processo interno logo após o resultado eleitoral.

Ainda afastado do petismo cearense, o deputado federal André Figueiredo (PDT) disse que o partido não participaria de evento sem convite – o que é natural. Resta saber quem vai convidar quem primeiro tendo em vista que 2024 está bem aí.

