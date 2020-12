Cenário para a 26ª rodada: Vencedor do Clássico-Rei inicia reação

A 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi terrível para Ceará e Fortaleza. Como a coluna anterior ressaltava, era importante para ambos vencerem seus adversários diretos na luta pela permanência e subir na tabela. Mas não foi isso que aconteceu. Enquanto o Vovô foi derrotado por 2 a 1 no Castelão para o Atlético/GO, o Leão perdeu para o Bragantino pelo mesmo placar em Bragança Paulista, ambos no último sábado.

O resultado deixou ambos estacionados na tabela, com o Alvinegro ficando em 10º com 32 pontos e o Tricolor com 30, em 13º. Com os dois em baixa, o Clássico-Rei no domingo, às 20h30 no Castelão é um dos principais jogos da 26ª rodada ao lado de São Paulo x Atlético/MG e Internacional x Palmeiras.

O Clássico-Rei, que por si só é explosivo, com uma grande rivalidade, dará ao vencedor um respiro significativo, uma moral daquelas para iniciar uma reação, mas para o derrotado, uma pressão imensa.

Será essa projeção que vou simular, claro, também os jogos da rodada que interessam diretamente aos dois. Sempre lembrando que o foco aqui é a melhor rodada possível ambos. Como Leão e Vovô são adversários diretos na luta pela permanência, farei 3 cenários diferentes para a rodada. A rodada ideal para cada um deles, vencendo o Clássico, e com um empate, resultado mais provável em um confronto assim.

Lembrando que pelo momento da Série A, o colunista aponta 10 adversários diretos de Vovô e Leão na luta pela permanência: Corinthians (33 pontos), Bragantino (31 pontos), Atlético-GO (31 pontos), Athletico/PR (28 pontos), Bahia (28 pontos), Sport (28 pontos), Vasco (25 pontos), Coritiba (21 pontos), Goiás (20 pontos) e Botafogo (20 pontos).

Vamos às projeções dos jogos que interessam aos clubes cearenses!

Fortaleza x Ceará - 20/12 - 20h30 - Castelão - Fortaleza

Vovô e Leão estão pressionados após derrotas contra adversários diretos pela permanência e não podem relaxar, apesar na distância confortável para o Z4. Assim, o Clássico-Rei pode ser um divisor de águas para o vencedor, e o início de uma crise para quem perder. Na tabela, o Vovô tem 32 pontos, e o Leão 30.

Atlético Goianiense x Fluminense - 16/12 - 21h30 - Antônio Accioly - Goiânia

Resultado Ideal: Vitória do Fluminense

O Fluminense faz um campeonato surpreendente e recebe um time que luta bravamente para ficar na Série A, vencendo o Ceará fora de casa na rodada anterior. Como o time goiano é rival direto dos cearenses, o melhor é uma vitória tricolor.

Coritiba x Botafogo - 19/12 - 21h - Couto Pereira - Curitiba

Resultado Ideal: Empate

Aqui é um verdadeiro confronto dos desesperados. Atolados no Z4, os dois clubes precisam vencer para não ficar praticamente impossível de deixar a zona. Para os cearenses, o melhor resultado é um empate.

Bragantino x Athletico Paranaense - 20/12 - 16h - Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista

Resultado Ideal: Empate

Outro confronto direto pela permanência, mas entre clubes em situação mais favorável na tabela, colados com os times cearenses. O Bragantino, que venceu o Fortaleza na rodada anterior, tem reagido, por isso o empate é o melhor resultado.

Vasco x Santos - 20/12 - 16h - São Januário - Rio de Janeiro

Resultado Ideal: Vitória do Santos

O Vasco é o 1º time dentro do Z4 e uma vitória dele complicaria as contas de Ceará e Fortaleza, Por isso é melhor o Santos vencer, já que está bem acima na tabela,

Flamengo x Bahia - 20/12 - 18h15 - Maracanã - Rio de Janeiro

Resultado Ideal: Vitória do Flamengo

O Flamengo tem reagido e voltou para a luta pelo título. E encara o Bahia, 1º time fora do Z4. Assim, o melhor é o Mengão vencer e deixar o Tricolor sem pontuar.

Sport x Grêmio - 20/12 - 20h30 - Ilha do Retiro - Recife

Resultado Ideal: Vitória do Grêmio

O Sport reagiu ao vencer o Coritiba, mas ainda está próximo do Z4. Se vencer outra se apeoxima ainda mais de Ceará e Fortaleza. Por isso, melhor que o Grêmio vença na Ilha.

Corinthians x Goiás - 21/12 - 20h - Neo Química Arena - São Paulo

Resultado Ideal: Empate

O Timão chega com moral após vencer o São Paulo e pode subir ainda mais na tabela. O Resultado ideal aqui é um empate, já que o Goiás está longe de sair do Z4.

1) Cenário com empate

2) Cenário com vitória do Ceará

