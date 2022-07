Análise: Ceará vence Corinthians com atuação animadora que pode mudar rumos na Série A

A primeira vitória na Série A em casa demorou para chegar para o Ceará, mas quando chegou foi daquelas animadoras para o torcedor. A atuação diante do Corinthians foi segura, com momentos coletivos que já apareciam em outras partidas em casa, mas não tão frequentes para que as vitórias saíssem.

Mas a deste sábado foi incontestável. O Ceará foi superior ao Corinthians em tudo: finalizações, desarmes, saídas em velocidade ao ataque, a intensidade na marcação, segurança defensiva.

Coletivo e destaques

Coletivamente a equipe foi muito bem, sem que nenhum jogador tenha destoado em campo, apesar dos destaques de Vina (decisivo com um golaço e uma assistência) e Bruno Pacheco (com um golaço e eficiência na marcação e apoio).

Os 3 gols do Ceará no jogo, todos belíssimos, foram só o plano de fundo para uma vitória que pode mudar os rumos do clube na Série A.

Legenda: O atacante Cléber marcou o terceiro gol do Ceará, decretando a vitória, em belo passe de Vina Foto: FABIANE DE PAULA

Era ponto pacífico que o Vovô tem menos ponto do que jogo, e a vitória em casa pode abrir espaços para outras, de uma equipe tradicionalmente forte como mandante.

O peso de não vencer em casa era grande, sair atrás no placar logo aos 4 minutos de jogo era um dificultador, mas o Ceará foi sereno para fazer seu jogo e vencer.

Promissor

Assim, a saída do Z-4 e a subida na tabela, saltando para 13º, abre um horizonte para melhores resultados em casa e manter um bom desempenho fora.

Ainda no returno, o Vovô recebe o Avaí, na terça-feira no Castelão e deve jogar mais solto para buscar a vitória.

Quem deve ficar mais solto também é Marquinhos Santos, que já era pressionado com incríveis 30 dias de trabalho, que já mostra evolução.

Entender o returno da Série A e jogar paralelamente a Sul-Americana é um desafio - jogar as quartas com o São Paulo e sonhar com mais é tentador - e certamente o Ceará estará preparado para isso, pois qualidade e futebol o time tem.