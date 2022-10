33ª rodada da Série A: Confira o melhor cenário (e o pior) para Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza entram em campo pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vovô entrando em campo contra o Atlético/GO no Antônio Acciolly às 18 horas de domingo, enquanto o Leão na segunda-feira contra o Atlético Mineiro, no Castelão, às 20 horas.

Hoje o Tricolor de Aço é o 9º colocado com 44 pontos, enquanto o Vovô é o 16º com 34. Assim, separados por 10 pontos, ambos já disputam um "campeonato diferente": o Leão por uma vaga na Libertadores via G8, enquanto o Vozão joga pela permanência na Série A.

Sobre a projeção para a 33ª rodada, farei 2 cenários diferentes para cada um: o melhor cenário e o pior, de acordo com o objetivo atual deles na competição.

Pela pontuação, os adversários diretos do Fortaleza na luta por uma vaga na Libertadores são 6: América-MG (8º com 45), São Paulo (10º com 44), Botafogo (11º com 43), Santos (12º com 43), Bragantino (13º com 38) e Goiás (14º com 38).

Já os adversários diretos do Ceará pela permanência são 7: Bragantino (13º com 38), Goiás (14º com 38), Coritiba (15º com 34), Cuiabá (17º com 31), Atlético-GO (18º com 29), Avaí (19º com 28) e Juventude (20º com 21).



Seguem as projeções dos jogos que interessam aos dois clubes cearenses. Todas as projeções são feitas no simulador do site srgoool



Projeções para o Fortaleza



Melhor Cenário para o Leão



Se o Tricolor do Pici vencer o Atlético, chega aos 47 pontos e ultrapassa o Galo, chegando na 7ª colocação. Derrotas de adversários diretos como América, São Paulo, Botafogo e Santos, também dariam uma "gordura" ao Leão para as rodadas finais.



Legenda: Leão vence na rodada e assume o 7º lugar com 47 pontos Foto: Reprodução / srgoool



Veja melhores resultados para o Fortaleza:



Bragantino x Athletico Paranaense - 22/10 - 16h30 - Nabi Abi Chedid (Derrota do Bragantino)

Santos x Corinthians - 22/10 - 19h00 - Vila Belmiro - (Derrota do Santos)

América Mineiro x Flamengo - 22/10 - 19h00 - Independência - (Derrota do América)

Fluminense x Botafogo - 23/10 - 16h00 - Maracanã - (Derrota do Botafogo)

Juventude x São Paulo - 23/10 - 16h00 - Alfredo Jaconi - (Derrota do São Paulo)

Cuiabá x Goiás - 23/10 - 18h00 - Arena Pantanal - (Derrota do Goiás)

Pior Cenário para o Fortaleza



Se o Tricolor do Pici perder o confronto direto para o Atlético, fica com 44 pontos e pode cair par aa 12ª colocação, se os adversários diretos vencerem na rodada. Assim, a distância para o G-8 aumentaria para 4 pontos.



Legenda: Se o Leão perder para o Galo, pode cair para a 12ª colocação Foto: Reprodução / srgoool



Veja os piores resultados para o Fortaleza:



Bragantino x Athletico Paranaense - 22/10 - 16h30 - Nabi Abi Chedid (Vitória do Bragantino)

Santos x Corinthians - 22/10 - 19h00 - Vila Belmiro - (Vitória do Santos)

América Mineiro x Flamengo - 22/10 - 19h00 - Independência - (Vitória do América)

Fluminense x Botafogo - 23/10 - 16h00 - Maracanã - (Vitória do Botafogo)

Juventude x São Paulo - 23/10 - 16h00 - Alfredo Jaconi - (Vitória do São Paulo)

Cuiabá x Goiás - 23/10 - 18h00 - Arena Pantanal - (Vitória do Goiás)



Projeções para o Ceará



Melhor Cenário para o Vovô



Vozão vence o Atlético/GO em confronto direto e chega aos 37 pontos na 15ª colocação, ultrapassando o Coritiba. O Vovô ganharia uma posição e abriria 6 pontos para o Z4. E com derrota do Bragantino, o Vovô ainda se manteria vivo na luta por uma vaga na Sul-Americana, que pode vir com um 14º lugar.

Legenda: Se vencer o Atlético/GO em confronto direto, o Vozão pode chegar a 37 pontos e abrir 6 pontos para o Z4. Foto: Reprodução / srgoool

Veja melhores resultados para o Vovô:



Bragantino x Athletico Paranaense - 22/10 - 16h30 - Nabi Abi Chedid - (Derrota do Bragantino)

Palmeiras x Avaí - 22/10 - 21h00 - Allianz Parque - (Derrota do Avaí)

Juventude x São Paulo - 23/10 - 16h00 - Alfredo Jaconi (Derrota do Juventude)

Cuiabá x Goiás - 23/10 - 18h00 - Arena Pantanal - (Derrota do Cuiabá)

Coritiba x Internacional - 23/10 - 18h00 - Couto Pereira - (Derrota do Coritiba)

Pior Cenário para o Ceará



Vozão perde o confronto direto para o Atlético/GO e entra no Z4, sendo ultrapassado pelo Cuiabá e vendo a aproximação do Dragão. A derrota também deixaria o Vovô mais longe de sonhar com uma vaga na Sul-Americana, que deve ir até o 14º colocado.

Legenda: Se o Ceará perder o confronto direto para o Atlético/GO, entra no Z4 da Série A. Foto: Reprodução / srgoool



Veja resultados ruins na rodada para o Vovô:



Bragantino x Athletico Paranaense - 22/10 - 16h30 - Nabi Abi Chedid - (Vitória do Bragantino)

Palmeiras x Avaí - 22/10 - 21h00 - Allianz Parque - (Vitória do Avaí)

Juventude x São Paulo - 23/10 - 16h00 - Alfredo Jaconi (Vitória do Juventude)

Cuiabá x Goiás - 23/10 - 18h00 - Arena Pantanal - (Vitória do Cuiabá)

Coritiba x Internacional - 23/10 - 18h00 - Couto Pereira - (Vitória do Coritiba)