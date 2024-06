Seminário 'Prefeitos Ceará 2024' debate sustentabilidade e governança digital

A adoção de medidas sustentáveis, em alinhamento com as boas práticas globais, e ações que aprimorem a governança digital estão entre as temáticas a serem discutidas no Seminário “Prefeitos Ceará 2024”, que acontece nos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Rholden Queiroz, que será um dos palestrantes do evento, afirma que práticas de desenvolvimento sustentável podem ser aplicadas mesmo por prefeitos que dispõem de orçamentos enxutos.

Conscientização

"Os municípios podem fazer campanhas junto aos seus órgãos e entidades sobre uso consciente de material de expediente e consumo de energia elétrica, bem como promover campanhas para redução do uso de copos plásticos, ao estilo 'adote o seu copo'", diz.

"Noutra vertente, também é possível trabalhar a temática da sustentabilidade nas escolas ao se abordar temas como coleta seletiva, aquecimento global e desertificação, entre outros", aponta.

Residuos sólidos

Conforme Queiroz, a destinação final de resíduos sólidos e a questão dos lixões são tópicos que merecem especial atenção dos municípios cearenses, "uma vez que os resultados advindos de intervenções naqueles pontos repercutem em diversas áreas, em especial saúde e poluição ambiental".

Ele destaca que o o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e o Ministério Público Estadual estão desenvolvendo ações conjuntas para fomentar os trabalhos de fiscalização, a fim de induzir as políticas de saneamento básico, estipuladas pela Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), atualizadas pela Lei 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico).

Governança digital

Em relação à Governança Digital, ele afirma que, embora haja avanços notáveis em alguns municípios, o nível de maturidade no assunto varia consideravelmente.

"Observam-se avanços em termos de conectividade e interação com a população por meio das mídias sociais, bem como a existência de aplicativos que ofertam serviços públicos (como a expedição de certidões), há também implementação de sistemas de gestão integrada e iniciativas de transparência. No entanto, desafios persistem, incluindo a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura tecnológica, capacitação de servidores públicos e promoção da participação cidadã"

Serviço

Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024

Data: 17 e 18 de junho

Local: Centro de Eventos do Ceará

Inscrições: https://gestorespublicosce.com.br/

O XII Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2024, que acontece nos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, já recebeu a inscrição de 1662 participantes. O evento já confirmou representantes de 145 dos 184 municípios cearenses, com a presença de pelo menos 30 prefeitos e 11 vice-prefeitos, além de gestores de outros 15 estados e dois países - Moçambique e Afeganistão.

Gestores públicos, representantes políticos, servidores e cidadãos interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre governança digital e desenvolvimento sustentável podem se inscrever gratuitamente no site do evento.