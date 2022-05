Pedro Lima, da 3Corações, recebe Prêmio Equilibrista; Brisanet também é homenageada

Em uma noite de honrarias, o Ibef Ceará (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças) agraciou o presidente do Grupo 3Corações, Pedro Lima, com o Prêmio Equilibrista, uma das comendas mais importantes do empresariado cearense. A solenidade de ontem (12) foi realizada no Hotel Gran Marquise.

O Equilibrista condecora os melhores executivos e empresários que fazem a diferença no cenário econômico com um desempenho voltado para soluções inovadoras em suas gestões no mercado financeiro.

Os últimos ganhadores foram Beto Studart, Deusmar Queirós, Ednilton Gomes, Ivens Dias Branco, Fernando Cirino, Cândido Pinheiro, Geraldo Luciano, Ari de Sá Neto e Severino Ramalho Neto.

Empresa Padrão

Legenda: CEO da Brisanet, Roberto Nogueira também foi agraciado Foto: Dijorge

Também foi homenageada a Brisanet, eleita a Empresa Padrão 2022. O prêmio foi recebido pelo presidente da companhia, Roberto Nogueira.

O evento contou com a presença de grandes empresários do Estado.

Já o Prêmio Ibef Nacional foi para Jorge Pinheiro, presidente do Hapvida.