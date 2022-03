Novo saque do FGTS recebe críticas em reunião do Conselho do Fundo de Garantia

A nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi alvo de críticas e questionamentos em reunião do Conselho Curador do FGTS, realizada ontem (10).

O Conselho Curador do FGTS é um órgão tripartite com representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo.

Um dos conselheiros a se manifestar contra a liberação foi Abelardo Campoy Diaz, segundo quem, as contas do Fundo de Garantia "não permitem a extravagância de R$ 30 bilhões a R$ 40 bilhões em saques".

"Já tem outras medidas que beneficiam o trabalhador, como o saque-aniversário. Esse tipo de medida (novo saque) não se justifica. Parece que falta uma explicação técnica melhor, mais aprofundada. Não se resolve problema da economia com tapas. É preciso que se faça um grito de alerta", afirmou o conselheiro.

A conselheira Suzana Leite endossou as críticas. "Cabe a nós defender o Conselho. Precisamos ter uma atuação mais efetiva com relação ao que se pretende com o saque do FGTS", argumentou.

Outros integrantes do colegiado pediram mais transparência sobre a medida, alegando que ainda não possuem informações detalhadas sobre o novo saque, anunciado publicamente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

A liberação de até R$ 1.000 do FGTS deve ser oficialmente anunciada na próxima semana. O Governo deve promover o saque via Medida Provisória.

Por que a liberação dos recursos é polêmica?

Criado na década de 1960, o Fundo de Garantia não é apenas uma poupança forçada para o trabalhador utilizar os recursos em situações específicas, como demissão sem justa causa e compra de imóvel.

O dinheiro do Fundo, conforme previsto em lei, é usado pelo Governo Federal para bancar obras em diversos setores, como habitação, transportes, saneamento, entre outros.

Se muitos saques são realizados, o Fundo perde esta capacidade de financiamento público.

Por isso, o Conselho Curador do FGTS manifesta preocupação sobre a nova autorização extraordinária de saques, em especial porque retiradas desse tipo têm se tornado comuns nos últimos anos, desidratando o Fundo de Garantia.