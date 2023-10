Maior Feirão Limpa Nome dá descontos de até 99% e inclui conta de energia

A 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome começa nesta segunda-feira (30). O evento será o maior já feito, com a participação recorde de mais de 500 empresas, entre bancos, financeiras, lojas, operadoras de telefonia e seguradoras.

Uma novidade é a participação de companhias de energia, como Enel e Light, o que permitirá aos consumidores renegociar dívidas na conta de luz. Os estados participantes desta modalidade são Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.

Desenrola

Empresas que aderiram ao Desenrola Brasil disponibilizam também na plataforma da Serasa ofertas com os mesmos descontos do Programa. No Feirão, as ofertas do Desenrola devem ser pagas somente à vista.

Como negociar?

Os consumidores podem acessar as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais a partir do site www.serasa.com.br e do app Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.

