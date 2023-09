Grandes nomes do turismo e eventos reúnem-se em Fortaleza neste mês

Fortaleza sedia, a partir do dia 11 de setembro, a terceira edição do Summit Eventos Brasil, a ser realizado durante três dias pela Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), em parceria com a Academia Brasileira de Eventos e Turismo.

Entre os nomes previstos para o evento, de acordo com a organização, estão o prefeito de Fortaleza, José Sarto; a gerente de Turismo de Negócios, Eventos e Incentivos da Embratur, Vaniza Schuler; o presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo e Secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira; o presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Fabrício Amaral; a Secretária do Turismo do Estado do Ceará, Yrwana Albuquerque; o diretor-superintendente do Sebrae Ceará e presidente do CETUR-CE, Joaquim Cartaxo Filho; entre outras autoridades do setor.

“Em paralelo ao seminário teremos a reunião dos presidentes das regionais. É quando teremos a oportunidade de discutir as perspectivas do setor e o impacto das reformas trabalhista e tributária. É fato que o turismo de negócios impacta positivamente a economia brasileira gerando emprego e renda”, enfatiza Fátima Facuri, presidente da ABEOC Brasil.

Serviço

III Summit Eventos Brasil

Data: 11 a 13 de setembro de 2023

Local: Senac Aldeota

(Av. Desembargador Moreira, 1301 - Fortaleza/CE)

Inscrições gratuitas no link