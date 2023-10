Grandes nomes da tecnologia discutem LGPD em Fortaleza

Esse conteúdo é apoiado por:

Fortaleza recebe, nesta sexta-feira (6), executivos de grandes empresas de tecnologia, no seminário “Trade In Tecnologia 20 anos Infinity”, organizado pela empresa cearense Trade In.

As discussões serão centradas no tema de privacidade de dados e LGPD. Entre os especialistas participantes, estão Bruno Bioni, Prof. Dr. pela USP e membro-titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados (CNPD), que atuou com destaque na elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); e executivos de big techs, como Xuelin Wang, presidente de Enterprise Business Brasil da Huawei; Luciane Dalmolin, diretora de canais América Latina da Dell; além de Pedro Lima, CEO da 3 Corações, entre outros.

“O impulso ao conhecimento é uma grande marca do Grupo Trade In nesses 20 anos. Então, estamos promovendo um momento para o mercado se atualizar sobre tecnologia, acessando conhecimentos extremamente valiosos em meio ao dinamismo característico do setor, com acesso aos insights de grandes nomes da tecnologia e um ambiente de networking qualificado”, afirma Cícero Esmeraldo, CEO da empresa.

Pré-inscrições estão abertas no link.