Fortaleza recebe escritório de uma das maiores auditorias do mundo

A empresa internacional de auditoria e consultoria tributária RSM, 6ª maior do mundo no setor, está ampliando a atuação no Nordeste com a abertura de um escritório em Fortaleza, o segundo da região — já possui um em Salvador.

“Como região que representa em torno de 13% a 15% do PIB do Brasil, o Nordeste tem uma enorme potencial para os serviços que oferecemos”, destaca Fábio Martinez, sócio responsável pelo Nordeste.

“A região conta com centenas de empresas de médio porte dos mais variados segmentos, como indústrias, varejo e usinas, entre outros. Essa característica tem total adequação ao nosso perfil de clientes em todo o Brasil”, comenta.

A RSM passa a ter sete escritórios no Brasil – São Paulo, Barueri (SP), Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Manaus e Fortaleza –, com mais de 600 profissionais e 300 clientes.