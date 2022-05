Fiec entrega hoje Medalha do Mérito Industrial a grandes empresários cearenses

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) realiza, hoje (26), às 19h, no buffet La Maison, a comemoração do Dia da Indústria, ocasião em que serão homenageadas com a Medalha do Mérito Industrial personalidades que ajudam a fortalecer o setor.

Neste ano, também será realizada a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Industrial, concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A comenda é a mais importante condecoração da indústria brasileira e será concedida ao empresário Ivens Dias Branco Júnior, da M Dias Branco.

Já os homenageados com a Medalha do Mérito Industrial da Fiec são os empresários Francisco Rogério Osterno Aguiar (móveis); Hermano Franck Júnior (mineração) e Carlos Pereira de Souza (têxtil).