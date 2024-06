Feirão abre mais de 600 vagas de emprego em supermercados do Ceará

Começa nesta quarta-feira (26) o Feirão Mais Trabalho Ceará, que ofertará 629 vagas de emprego para diversos supermercados.

As ações ocorrerão nas unidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) em todo o Estado.

O lançamento será realizado na quarta, às 7h30, no IDT/SINE do Centro (Rua Assunção, 699). Interessados devem se dirigir às agências.

Lista de vagas

Há vagas para os seguintes supermercados (entre outros que também participarão):

MEDEIROS SUPERMERCADOS

SUPER CARNAÚBA

FRANGOLÂNDIA

PINHEIRO SUPERMERCADO

SUPER LAGOA

SUPER GUARÁ

Entre as vagas, há oportunidades para:

Açougueiro

Aprendiz

Assistente de compras

Auxiliar de depósito

Auxiliar de limpeza

Balconista de frios

Repositor de horti

Operador de caixa

Repositor de salão

Serviços gerais

Vigia

Prevenção de perdas

A ação é realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria do Trabalho (SET), o IDT, a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) e o Programa Ceará Sem Fome, do Governo do Estado.

