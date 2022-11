Fábrica da cearense Microsol será fechada; empresa produzia estabilizadores

A Schneider Electric, gigante do setor de soluções energéticas, confirmou a esta Coluna que a fábrica da companhia no Ceará vai ser fechada em dezembro deste ano.

A unidade, localizada em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, pertencia à cearense Microsol, fabricante de estabilizadores, no-breaks e módulos isoladores que marcou época no Estado nos anos 1990 e 2000. Quem teve computadores naquele período certamente se recorda desses produtos.

Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

Em 2009, a Microsol havia sido vendida em sua totalidade para a Schneider Electric, criando a APC Microsol, cujos produtos são encontrados no mercado até hoje.

Em mais de 25 anos, a companhia cearense acumulou 5 milhões de produtos comercializados. Chegou a ser a maior fabricante do segmento no Nordeste e uma das maiores do Brasil.

Legenda: Empresa produziu milhões de estabilizadores, módulos e no-breaks e chegou a ser um dos principais players do Brasil no segmento Foto: Diário do Nordeste

Demissões

O encerramento da fábrica em Eusébio causará o desligamento de 75 profissionais. Além disso, afetará outros 36 empregos indiretos.

A fábrica contempla duas linhas do portfólio de Secure Power da Schneider Electric. Conforme a empresa, elas "serão substituídas pela introdução de uma oferta internacional, com mais autonomia e funcionalidades". O abastecimento continuará sendo realizado a partir do Centro de Distribuição da companhia, em Cajamar (SP).

Em comunicado, a Schneider afirma que a medida faz parte de uma estratégia de otimização do negócio, em resposta à transformação do mercado.

"A Schneider Electric ressalta que a decisão é fruto de estudos iniciados ainda em 2018 e que segue atuando com solidez no Brasil, país estratégico onde está presente há 75 anos e onde mantém uma fábrica e um centro de distribuição inteligentes, únicos exemplares desse tipo na América do Sul, gerando cerca de 1400 empregos diretos", detalhou a empresa.

Confira matérias antigas sobre a empresa

Legenda: Em 2005, a Microsol lançava outro modelo de módulo isolador Foto: Fac-símile/Diário do Nordeste

Legenda: Fac-símile de matéria do Diário do Nordeste, publicada em 2003, sobre produtos que a empresa lançava à época Foto: Fac-símile/Diário do Nordeste

Legenda: Em 2002, empresa anunciava a expansão para São Paulo Foto: Fac-símile

Legenda: Conteúdo de 1993, sobre um novo produto da empresa Foto: Fac-símile/Diário do Nordeste

Legenda: Matéria de 1995 do Diário do Nordeste falava sobre crescimento da empresa Foto: Fac-símile/Diário do Nordeste

