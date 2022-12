Empresário Guilherme Colares será o novo presidente da CDL Jovem de Fortaleza

O empresário Guilherme Colares assumirá, no dia 2 de janeiro do próximo ano, a presidência da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Jovem de Fortaleza, na gestão de 2023/2024.

Diretor de Novos Negócios da Agência de publicidade Advance, Colares sucede Roberto Leite Jr, que liderou a entidade nos últimos 2 anos.

“Passo o bastão ao jovem empresário Guilherme Colares, que se destacou pelo seu envolvimento, compromisso e dedicação ao nosso propósito. Estou convicto de que a entidade está em excelentes mãos para voar ainda mais e gerar prosperidade aos associados”, reforça Roberto Leite.

A CDL Jovem foi criada em 2001. O objetivo da Câmara é potencializar o trabalho de jovens empresários e lançar novas estratégias e tendências empresariais.

Na última gestão, a entidade quase dobrou o número de associados, passando de 120 para 230.

“É justamente por isso que temos que nos preocupar com a experiência dos associados desde quando ele cria o interesse de fazer parte da CDL Jovem, criando estratégias para que eles estejam ativos e colaborem com a instituição. Mas estamos com uma diretoria fantástica que, sem dúvida, vai fazer um grande trabalho”, destaca Colares.

