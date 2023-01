Diageo abre vagas em cursos gratuitos para formar bartenders em Fortaleza

A Diageo, gigante mundial das bebidas alcoólicas, está com inscrições abertas no programa Learning for Life para a formação de bartenders.

A iniciativa é direcionada a maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade e o objetivo de capacitar profissionais e aumentar as chances de empregabilidade dos participantes.

Como participar

As inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro por meio do deste link.

Estão aptos jovens que cursam ou possuem o ensino médio completo, desempregados ou com renda em carteira assinada de até R$ 1.600.

A Diageo é dona de marcas como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff e Ypióca.

“O processo inicial contempla a avaliação das inscrições realizadas pelas pessoas interessadas, para que possamos verificar o atendimento aos critérios de elegibilidade do programa. Após essa etapa, os alunos e alunas serão contatados pela nossa equipe de projeto para início das aulas, que ocorrem ao longo de até 5 semanas”, afirma Darline Oliveira, coordenadora de Relações Corporativas da Diageo.