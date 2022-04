Dia das Mães deste ano vai ser o melhor desde 2018 para o comércio do Ceará

O comércio do Ceará está otimista com o Dia das Mães de 2022. A melhora no cenário da pandemia e os bons indicativos de intenção de compra formam um cenário positivo para as vendas.

"A gente chegou à conclusão que esse Dia das Mães vai ser o melhor desde 2018, tanto pelos produtos escolhidos, pelo tíquete médio e pela disposição das pessoas em comprar presencialmente", projeta Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL).

Intenção de compra

Conforme o empresário, ajudam a sustentar o otimismo dados de uma pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). Segundo o levantamento, 79% dos consumidores pretendem comprar algo na data. Em todo o país, a previsão é que 121 milhões de pessoas comprem presente de Dia das Mães.

Um terço das pessoas afirma que gastará mais neste ano em relação ao ano passado.

A pesquisa ainda revela que no Dia das Mães deste ano, os produtos campeões de venda devem ser as roupas, calçados ou acessórios (44%), perfumes (37%), chocolates (23%) e cosméticos (23%).

Em média, cada cliente deve adquirir dois presentes e as principais presenteadas serão a mãe (76%), a esposa (19%) e a sogra (18%).

"O comércio varejista vai vender R$ 28 bilhões (no Dia das Mães). Será uma venda muito boa, o que mostra que o comércio está aquecido. Um dado importante é o valor médio das compras. O investimento médio vai ser de R$ 221", diz Cavalcante.