Confira as datas de pagamento dos servidores do Ceará e de Fortaleza em 2024

Servidores da Prefeitura de Fortaleza, do Estado do Ceará e da União já podem verificar o calendário de pagamentos dos salários para 2024.

As três esferas, normalmente, depositam o dinheiro primeiro dia útil de cada mês. Os pagamentos referentes à folha de janeiro devem ser feitos no dia 1º de fevereiro.

Vale frisar que os governos podem modificar as datas excepcionalmente.

O calendário abaixo não vale para os terceirizados, que possuem datas distintas de pagamento. Estes devem receber até o 5º dia útil de cada mês.

Calendário de servidores do Estado (Ceará)

Folha de janeiro: pagamento em 1º de fevereiro

Fevereiro: 1º de março

Março: 1º de abril

Abril: 2 de maio

Maio: 3 de junho

Junho: 1º de julho

Julho: 1º de agosto

Agosto: 2 de setembro

Setembro: 1º de outubro

Outubro: 1º de novembro

Novembro: 2 de dezembro

Dezembro: 1º de janeiro/2025

Servidores da Prefeitura (Fortaleza)

Folha de janeiro: pagamento em 1º de fevereiro

Fevereiro: 1º de março

Março: 1º de abril

Abril: 2 de maio

Maio: 3 de junho

Junho: 1º de julho

Julho: 1º de agosto

Agosto: 2 de setembro

Setembro: 1º de outubro

Outubro: 1º de novembro

Novembro: 2 de dezembro

Dezembro: 1º de janeiro/2025

Servidores da União

Folha de janeiro: pagamento em 1º de fevereiro

Fevereiro: 1º de março

Março: 1º de abril

Abril: 2 de maio

Maio: 3 de junho

Junho: 1º de julho

Julho: 1º de agosto

Agosto: 2 de setembro

Setembro: 1º de outubro

Outubro: 1º de novembro

Novembro: 2 de dezembro

Dezembro: 1º de janeiro/2025

13º Salário dos servidores em 2024

As datas de pagamento do 13º salário dos servidores do Ceará, de Fortaleza e da União serão divulgadas posteriormente pelas gestões. Por lei, a primeira parcela tem de ser paga até o dia 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro.