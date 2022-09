Com mais de 300 construtoras, Sinduscon-CE é homenageado na Assembleia

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) foi homenageado nesta terça-feira (13), em sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará. O evento celebrou os 80 anos da fundação da entidade cearense.

“Congregamos atualmente mais de 300 construtoras, participamos ativamente do progresso socioeconômico do Ceará, investimos em tecnologia e empreendedorismo e somos hoje, com muita honradez, reconhecidos como um dos maiores sindicatos do segmento no país”, destacou Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon-CE.

