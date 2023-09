Ceará registra abertura de quase 10 mil empresas em agosto, alta de 12%

O Ceará registrou um aumento de 12% no número de novas empresas abertas em agosto, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Conforme dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), foram abertas 9.665 empresas no mês, ante 8.604 em agosto de 2022.

O setor de serviços foi o destaque, com 5.973 novas empresas abertas, seguido do comércio, com 2.930, e indústria, com 762. Em relação aos municípios, Fortaleza registrou o maior número de novas empresas, com 4.823, seguida de Caucaia, com 369, e Juazeiro do Norte, com 365.

Para a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, os dados são positivos e refletem as ações de simplificação do registro de empresas desenvolvidas pelo Governo do Estado. “Ações como o programa Empresa Mais Simples, o Registro Automático, são um incentivo muito forte à formalização de negócios”, afirmou.