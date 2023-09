Ceará cresce no mercado de criadores de conteúdos e tem influenciadora entre campeões de venda

Esse conteúdo é apoiado por:

A venda de cursos na internet continua crescendo de forma célere no Brasil e ainda está longe de atingir o pico. A avaliação é de Cleiton Maranhão, especialista de desenvolvimento de mercado da Hotmart, empresa que domina esse segmento no País.

Fundada em 2011, a companhia também oferece soluções como eventos, ebooks e comunidades premium, conectando os produtores de conteúdo com a audiência.

Conforme o executivo, o Ceará é uma praça de destaque, tanto na compra como na produção do conteúdo. Foi o segundo estado do Nordeste em vendas no ano passado e o 10º do Brasil.

'Case' cearense

Legenda: Cearense Ana Clara Fernandes é uma das principais criadoras de conteúdo no rol da Hotmart Foto: Divulgação

Uma das campeãs de vendas da plataforma, inclusive, é cearense. De acordo com a Hotmart, a advogada Ana Clara Fernandes, que produz conteúdo educacional sobre Direito, está no Top 100 global de vendas da companhia.

Com 13 produtos lançados, a influenciadora ensina técnicas para estudantes de Direito que buscam passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Cadastros

Em todo o Nordeste, a empresa de tecnologia possui mais de 4,8 milhões de cadastros. A Hotmart não abre números de resultados financeiros, mas cita que o segmento se expande a um ritmo de dois dígitos mensalmente.

Os temas mais fortes entre os nordestinos são Educação, Esportes e Saúde, Moda e Beleza, Gastronomia e Desenvolvimento Pessoal, mas os materiais disponíveis englobam os mais diversos nichos.

Segundo Cleiton Maranhão, mais de 4 mil criadores de conteúdo já romperam a marca de R$ 1 milhão em faturamento por ano.

"Comercializar conteúdo na internet por conta própria é muito difícil. Você precisa ter sistema de pagamento, um ambiente pra entregar o conteúdo, gestão de mídia paga, de URLs, são muitas coisas. Nossa ideia é facilitar esse processo", explica.