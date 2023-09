Câmaras setoriais do agro cearense se reúnem para discutir estratégias do setor

Representantes das Câmaras Setoriais do agronegócio cearense participam do IV Seminário AgroSetores, a ser realizado nos dias 27 e 28 de setembro, no Centro de Eventos.

O secretário executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Silvio Carlos, afirma que o evento é uma oportunidade de discutir o setor do agronegócio cearense.

“Ações, demandas e inovações de cada Câmara Setorial serão apresentadas durante o evento. Vamos pensar políticas públicas a cada palestra e, também, junto ao produtor e expositores. É o momento de entendermos melhor quais as necessidades de cada setor”, ressalta Silvio Carlos.

A programação prevê rodadas de negócios, mesas redondas e reuniões das Câmaras ligadas ao agronegócio para debater assuntos dos segmentos. No total, 14 estandes serão ocupados por empresas da agropecuária, da indústria e do comércio, cujos produtos serão expostos durante os dois dias do seminário.

Serviço

IV Seminário AgroSetores Ceará

Quando: 27 e 28 de setembro de 2023

Onde: Centro de Eventos do Ceará

Hora: 8h

Inscrições gratuitas

