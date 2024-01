Caixa faz leilão de imóveis com opções no Ceará; desconto chega a 45%

A Caixa Econômica Federal fará dois leilões online com mais de 550 imóveis nos dias 29 e 30 de janeiro, por meio da plataforma Superbid Exchange. Os bens incluem apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos e lotes, com valores variando entre R$ 27 mil e R$ 2,4 milhões.

As ofertas abrangem o Ceará e mais 21 estados, além do Distrito Federal. São eles Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Os deságios chegam a 45%. Os interessados podem utilizar o FGTS para pagamento e podem também financiar a aquisição por meio de recursos provenientes de empréstimo habitacional, operação realizada com a Caixa.

Os detalhes sobre os imóveis podem ser acessados e/ou buscados nos links abaixo.

Serviço

29/01 às 10h - Mais de 250 imóveis; leiloeiro Helcio Kronberg. Acesse o link

30/01 às 10h - Mais de 290 imóveis; leiloeiro José Luiz Donizete da Silva. Acesse o link

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil