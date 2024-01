Brisanet quer levar 5G a 300 novos municípios em 2024

A Brisanet vai ativar a cobertura de 4G/5G em mais de 300 municípios ao longo de 2024, com a meta de alcançar 14 milhões de pessoas, informou a empresa em Fato Relevante sobre as projeções operacionais para 2024.

A expansão visa ampliar a cobertura móvel da empresa e "melhorar substancialmente" a conectividade no Nordeste.

No ano de 2023, a empresa cearense iniciou a implantação desta infraestrutura a partir da cidade de Pereiro, no interior do Ceará, expandindo-se para diversas cidades cearenses e do Rio Grande do Norte.

Ao encerrar o ano, a companhia já havia estabelecido sua rede móvel em mais de 40 municípios, abrangendo população estimada em cerca de 4 milhões de habitantes.

