Bradesco Saúde registra forte alta no número de clientes no Ceará em 2023

A Bradesco Saúde obteve aumento de 35% no número de beneficiários de planos no Ceará, no primeiro semestre de 2023 sobre o mesmo período de 2022.

Segundo a empresa, a alta foi impulsionada pelo Bradesco Saúde Efetivo, produto que oferece versões adaptadas a cada uma das regiões, com cobertura nacional e redes regionais selecionadas.

Foram registrados crescimentos expressivos na base de segurados em outras praças do Nordeste, como Bahia (88%), Rio Grande do Norte (55%) e Paraíba (34%). A empresa não revela os números absolutos.

