Adece incentiva empresas beneficiadas pelo FDI a apoiar projetos sociais do Ceará

A Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) está estimulando empresas beneficiadas com incentivos fiscais a aportarem recursos em projetos sociais por meio do Imposto de Renda (IR).

Companhias com benefícios no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) são obrigadas a cumprir com algumas normas estabelecidas pelo Decreto Estadual de Nº 34.508/22, segundo o qual, quando a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) resultar em recolhimento no período apurado, devem aplicar percentuais do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) em projetos culturais, esportivos e sociais no Ceará.

A Adece, que operacionaliza o FDI, lançou um manual para facilitar o entendimento das empresas sobre a destinação dos incentivos fiscais, transformando os impostos em ações sociais. A cartilha pode ser acessada no site da agência.

"Nos últimos três anos, avançamos de R$ 12 milhões para cerca de R$ 41 milhões aplicados em vários programas sociais. Esse é um start que precisa do compromisso da Adece e das empresas incentivadas com recursos públicos para enxergar oportunidades e papéis importantes do terceiro setor", diz Maia Júnior, secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado.