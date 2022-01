Adece empossa hoje diretoria das Câmaras Setoriais para 2022

Tomam posse hoje, às 9h, os 14 presidentes das Câmaras Setoriais do Ceará, vinculadas à Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado (Adece).

A Adece reformulou para 14 o número de Câmaras para alinhar as ações realizadas pelos grupos de trabalho aos clusters estratégicos previstos pela política de desenvolvimento econômico do Estado.

Serão empossados 42 representantes do núcleo gestor das câmaras para os cargos de presidente, vice-presidente e secretário-geral.

As Câmaras Setoriais são órgãos colegiados com a finalidade de propor, apoiar e acompanhar projetos e ações voltados para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Além da articulação direta entre os setores produtivos e a gestão pública, também viabilizam a intersetorialidade entre os distintos setores produtivos locais.

Quem vai presidir as Câmaras Setoriais

Câmara Setorial de Energias: Joaquim Rolim

Câmara Setorial da Moda: Paulo Rabelo Pinheiro

Câmara Setorial da Saúde: Alberto Monteiro Chaves

Câmara Setorial do Desenvolvimento Econômico da Cultura: Luis Carlos Sabadia

Câmara Setorial da Construção Civil: Agueda Muniz

Câmara Setorial do Agronegócio: Edson Brok

Câmara Setorial da Segurança Hídrica: Francisco Lopes Viana

Câmara Setorial de Comércio e Serviços: Francisco de Assis Barreto de Sousa

Câmara Setorial de Turismo e Eventos: Carlos Murilo Santa Cruz

Câmara Setorial da Inovação em TIC e Telecomunicação: Raniere Paulino de Medeiros

Câmara Setorial da Economia do Mar: Roberto de Matos Brito Gradvohl

Câmara Setorial de Logística: Bruno Iuguetti

Câmara Setorial da Indústria: Marcos Albuquerque

Câmara Setorial de Comércio Exterior: Hermes Monteiro