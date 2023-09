15 cidades do interior do Ceará estreiam no AirBNB

Esse conteúdo é apoiado por:

Desde 2020, um total de 15 cidades cearenses registraram as primeiras reservas no AirBNB e entraram no mapa da plataforma de hospedagens (veja abaixo a lista).

Obtido com exclusividade por esta Coluna, o número mostra o aumento da capilaridade deste formato de locação de imóveis pelo interior do Estado.

Em todo o País, 600 cidades estrearam no AirBNB no período. A plataforma assinalou crescimento de 150% de reservas em acomodações em áreas não urbanas nos últimos três anos.

Lista de cidades do CE que debutaram no AirBNB desde 2020

Guaraciaba do Norte

Horizonte

Barroquinha

Quixeré

Frecheirinha

Limoeiro do Norte

Uruoca

Barro

Tamboril

Iracema

Massapê

Morrinhos

Icó

Itapajé

Russas

