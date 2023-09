0s 10 carros chineses mais vendidos no Ceará, segundo a OLX

Pesquisa da OLX sobre a venda de carros de montadoras chineses no Ceará aponta que o Chery QQ é o modelo campeão de transações na plataforma. O levantamento considerou os sete primeiros meses de 2023.

A Caoa Chery também é a montadora com mais veículos comercializados, anunciados e buscados entre janeiro e julho deste ano, dominando 79,7% do share de vendas totais dos carros chineses. Dos dez carros chineses mais vendidos do Ceará, sete são da Chery

A JAC é a segunda mais desejada entre os cearenses, sendo responsável por 16,5% das vendas, seguida da LIFAN, com 3,8%.

Ranking - Carros chineses mais vendidos no CE

Chery QQ JAC J3 Chery FACE Chery Tiggo 8 Chery Tiggo 5X Chery Tiggo 3X Chery Tiggo 2 Chery ARRIZO Hafei Towner Chery TIGGO 5X PRO

