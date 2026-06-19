Zebras: a responsabilidade aumentou

Hoje, tem Brasil em campo. Jogo de extrema responsabilidade. Se tropeçar diante do Haiti, estará ameaçado de eliminação na última rodada. Portanto, nada de subestimar o adversário, embora o Haiti ocupe apenas a 85ª posição no ranking FIFA, a pior entre todos os países que disputam a atual Copa do Mundo.

As zebras estão acontecendo e servem de advertência. Quem vê as barbas do vizinho ardendo (pegando fogo), ponha logo as suas de molho. Vejam o que Cabo Verde (64º) fez diante da poderosa Espanha (0 x 0). Vejam o que a RD Congo (43º) fez diante de Portugal (1 x 1). Portanto, cuidado redobrado.

Não sei que lições o técnico Ancelotti tirou das dificuldades diante do Marrocos. Que modificações ele processará para melhorar o desempenho da Canarinho, que foi péssimo no primeiro tempo do jogo de estreia? Ancelotti é muito hermético, lacônico. Não sei que decisões internas já tomou.

Teoricamente, a Seleção Brasileira não terá dificuldades. Mas, por via das dúvidas, é melhor encarar o Haiti como quem encara o primeiro do ranking da FIFA. Assim estará prevenido contra todo tipo de surpresa.

Eliminações

Em todas as Copa do Mundo que disputou, o Brasil nunca passou vexames quando enfrentou equipes do terceiro escalão. As eliminações brasileiras somente aconteceram diante de países de primeira linha. A eliminação mais esdrúxula foi na Copa de 1978, quando de uma “armação” da anfitriã, Argentina, com o Peru.

Goleou

Na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, o Brasil foi para a última rodada da fase de grupos, precisando golear o Zaire (atual RD Congo) por uma diferença de três gols. Assim aconteceu. O Brasil ganhou pelo placar de 3 a 0, gols de Jairzinho, Rivelino e Valdomiro. O Brasil se classificou para as oitavas de final.

Outro foco

Amanhã e domingo tem Série B nacional. A competição está ofuscada pela Copa do Mundo, fato natural. Mas, para Ceará e Fortaleza, o que interessa é voltar à elite nacional em 2027. O Leão, domingo, enfrenta o CRB em Maceió. Só uma vitória do Leão neutralizará a injusta derrota que sofreu para o América-MG no Castelão.

Pressão

O Vozão trouxe para o PV o seu jogo, amanhã, às 19 horas, diante do Botafogo de São Paulo. Tentará tirar proveito do que, no futebol, convencionou-se chamar de “alçapão”. A pressão da torcida é maior. Incomoda mais o adversário. Faz sentido. Mas tem de produzir melhor. Torcida ajuda, mas não decide.

Vitória

O Botafogo está a dois pontos da zona de rebaixamento. Síntese: o time paulista terá de assumir riscos. Disso o Ceará poderá também tirar o melhor proveito. Uma vitória do Vozão reduzirá bastante a margem que o separa da zona de playoff. Tipo do jogo em que a vitória do Ceará se torna obrigatória mesmo.