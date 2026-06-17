Confesso que ando meio desligado das competições nacionais. A Copa do Mundo tem um magnetismo que chama para si todas as atenções. É um fascínio. Mas, é claro, por aqui a Série B vai acontecendo. Fica difícil comparar uma coisa com a outra. Não dá. Dimensões completamente diferentes.

Zebra gosta de Copa do Mundo. Cabo Verde é uma prova cabal disso. Segurou a favorita Espanha. A debutante, literalmente verdinha, engrossou o pescoço diante da veterana “Fúria”, campeã do mundo. Outras zebras ainda poderão acontecer. O Brasil que se cuide diante do Haiti.

Há quem diga que estou exagerando, quando admito uma zebra haitiana. Estou exagerando, sim. Um exagero com todas as letras. Como poderia admitir a Canarinho, pentacampeã mundial, tropeçar diante de um time modesto como o Haiti, 83º colocado no ranking da FIFA?

Que o Brasil saiba se impor! Cuide de seguir os caminhos da Alemanha, que, em Copas do Mundo, parece ter um compromisso com o número “sete”. Nem é bom falar nisso...

Ofuscado

Tamanho é o brilho de uma Copa do Mundo que termina ofuscando todas as demais competições. Como disse na abertura do comentário, andei meio desligado da Série B nacional. Sem perceber, mergulhei fundo nas curiosidades que a maior competição do planeta traz.

Surpresas

O Uzbequistão, que estreia hoje diante da Colômbia, é um país da Ásia Central. Tem uma área de 448.978 km2. Três vezes o tamanho do Estado do Ceará. Uma população de 37,5 milhões de habitantes. No futebol, 16 times disputam a primeira divisão. O mais popular é o FC Pakhtakor Tashkent.

Mesmo nome

Há dois países chamados Congo: A República do Congo e a República Democrática do Congo (RD Congo). São vizinhos, na África. O que está na Copa do Mundo é o chamado de República Democrática do Congo. Disputou a Copa do Mundo de 1974, com o nome de Zaire. Perdeu para o Brasil por 3 a 0. O RD Congo enfrenta hoje Portugal.

Cabo Verde

Pequeno país insular, com área de apenas 4.033km2. População de 530 mil habitantes. O campeonato de Cabo Verdes é disputado por 12 clubes. O campeão de 2025 foi o GD Palmeira de Santa Maria. Cabo Verde teve bela estreia, empatando com a favorita Espanha. O goleiro Vozinha, de Cabo Verdes, deu um show. O nome do jogo.

Conclusão