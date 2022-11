Vozão à espera do milagre salvador

A torcida alvinegra está sendo submetida a um sofrimento continuado. A cada rodada, o fantasma do rebaixamento. Há os resilientes. Há os revoltados. Há os descrentes. E há os crentes também. Os crentes em número bem menor, claro. Estes esperam pelo milagre. O futebol também é feito de milagres. Futebol é um jogo. Em se tratando de jogo, tudo é possível. É como a sorte. Para ganhar na mega-sena, a possibilidade de uma aposta simples vencer é de uma para 50,6 milhões, segundo dados da própria Caixa Econômica.

Assim mesmo há quem consiga vencer com uma aposta mínima. As possibilidades de o Ceará permanecer na Série A são mínimas. Mesmo assim, suas chances são bem mais elevadas do que ganhar na mega-sena. Então, mãos à obra. Vá o Vozão a Florianópolis em busca da vitória. E seja o que Deus quiser. Um lembrete: não existe time morto. Muita gente imagina que Avaí e Juventude, por já estarem rebaixados, não oferecerão resistência. Ledo engano.

O Vozão terá de fazer, nas duas últimas rodadas, o que só fez uma vez na atual Série A: encaixar duas vitórias consecutivas. Foram as vitórias sobre o Corinthians (3 x 1) na 17ª rodada e sobre o Avaí (1 x 0) na 18ª rodada. Pronto. Ficou nisso.

Sem vencer

Há dez rodadas o Ceará não consegue uma vitória. Perdeu para o São Paulo, Coritiba, América-MG, Atlético-GO, Internacional, Fluminense e Corinthians. Empatou com Goiás, Atlético-MG e Cuiabá. A última vitória do Ceará aconteceu no dia 10 de setembro de 2022 diante do Santos, no Castelão (2 x 1). Há quase dois meses.

Sequência

Pelo histórico, fica difícil acreditar que o Ceará consiga duas vitórias seguidas. Mas é possível, sim. Seria então a segunda vez em todo o certame. Portanto, seria a repetição de uma sequência que o Vozão somente conseguiu uma vez na atual temporada. Por tudo isso é que muitos já enrolaram a bandeira.

Até o fim

Estou entre os que ainda conservam a esperança. Esta não se baseia em números estatísticos. A esperança não examina a produção da equipe nem qual será o adversário. A esperança, sem explicação e sem pedir licença, entra e sai de seu coração. Em alguns corações, ela demora mais. Vamos lá, Vozão.

Utopia

Respeito muito os que já dão como perdido o caso do Ceará. Entendo mesmo que eles têm mil motivos para a descrença. Virou utopia pensar que o Ceará encontre, nestas duas rodadas finais, o que não encontrou durante todo o certame. Utopia é um sonho irrealizável. Uma ilusão. Não esqueçam: no futebol, não raro, o resultado contraria a natureza das coisas.