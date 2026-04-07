Vitórias aliviam tensões

Há momentos em que os resultados são mais importantes que a produção. E há momentos em que a produção é mais importante que os resultados. Tudo varia de acordo com as circunstâncias vividas pelo clube. De uma forma ou de outra, as vitórias aliviam as tensões.

No caso do Fortaleza, que vinha de uma goleada sofrida na estreia e um empate em casa no segundo jogo, o resultado do terceiro jogo passou a ser mais importante que a produção. O time estava na zona maldita. Ganhou do Juventude. Aliviou as tensões. A produção virou assunto para o próximo jogo.

A situação do Ceará também era desconfortável, embora não estivesse na zona maldita. Mas o Vozão havia apenas empatado nos dois primeiros jogos, um deles no Castelão, diante do modesto São Bernardo. Ganhar do Cuiabá na Arena Pantanal foi também um alívio de tensões.

Agora, mais tranquilos com as primeiras vitórias, pode ser que a produção ideal de ambos seja alcançada. Trabalhar sob pressão conduz a erros que não são cometidos em tempos de vitória.

Clássico inoportuno

Amanhã haverá o Clássico-Rei. Há muito tempo eu não via uma programação tão inoportuna quanto esta da Copa do Nordeste. A competição ainda não deslanchou. Os próprios times estão colocando formações alternativas. A prioridade, nitidamente, é a Série B. Mesmo assim, vamos lá.

Objetivo

Ceará e Fortaleza têm como missão principal o retorno à Série A nacional. Dois são os caminhos. O de forma direta, se ocuparem os dois primeiros lugares na fase única. Ou de forma indireta, através do playoff de acesso, caso se classifiquem no terceiro ou no quarto lugar. Portanto, nada fácil.

Adversários

Na Série B, o Ceará enfrentará o Náutico, sábado próximo, às 20:30, no Castelão. E o Fortaleza enfrentará o São Bernardo, domingo próximo, às 16:00, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. O desgaste no Clássico-Rei, amanhã, beneficiará de forma indireta os adversários dos cearenses na Série B.

Dúvida

Como então cada equipe irá encarar o Clássico-Rei de amanhã? Com times reservas? Com times mistos? Alguma fórmula alternativa? Tudo vai depender da prioridade estabelecida. Por isso mesmo entendo que o Clássico-Rei de amanhã é inoportuno. Falta também entusiasmo ou ambiente favorável à sua realização.

Posição