Verdinha 70 anos – os gols da minha vida

Hoje, uma data histórica para a radiodifusão brasileira: a Rádio Verdes Mares completa 70 anos. Sete décadas de compromisso com a boa informação, entretenimento de qualidade e total interação com os ouvintes. O notável êxito decorre de vários fatores. Um deles: sabe se reinventar a cada mudança dos meios de comunicação.

A Verdinha foi a primeira a sair dos estúdios, aproximando-se do público nas ruas, praças e avenidas. Transmissões externas, ao vivo, levando aos lares uma maneira diferente e carinhosa de fazer um rádio moderno, participativo. A resposta natural é o elevado índice de audiência.

Dos 70 anos da Rádio Verdes Mares, tenho 44 anos na casa. Tive a oportunidade de participar de todas as grandes coberturas esportivas, políticas, policiais, religiosas e sociais, locais, nacionais e internacionais. Na política, desde o tempo em que a apuração ainda era no voto de papel.

Hoje, nesta comemoração, sinto um misto de alegria e de saudade. Alegria ao ver a Verdinha firme na defesa dos valores democráticos e da liberdade de expressão. Saudade de tantos companheiros com quem dividi as emoções de jornadas inesquecíveis.

Gols

De cada cobertura, guardo muitas lembranças. Os gols mais importantes da minha vida profissional foram marcados nas oportunidades que a empresa me ofereceu. E eu sou muito grato por isso. Gostaria de contar tantas coisas bonitas que aqui vivi, mas o espaço não dá. Então, citarei apenas alguns fatos.

Europa

A primeira transmissão ao vivo, direto da Europa, em1989, foi em Bologna, na Itália. O Brasil venceu (0 x 1). Eu, Sérgio Pinheiro e Carlos Silva. Fiquei emocionado ao ver no Estádio Renato Dall’Ara o nome Verdes Mares ao lado da BBC (Londres), RAI (Itália) e Deutsche Welle (Alemanha). A Verdinha no topo do mundo. Segurei as lágrimas.

Copas

Quatro Copas do Mundo: Itália (1990), Estados Unidos (1994), França (1998) e Alemanha (2006). Mais uma vez, a Verdinha no mesmo patamar das maiores emissoras de rádio do Brasil e do exterior. Nunca vou esquecer a transmissão do tetra, direto dos Estados Unidos (1994), ao lado do Sérgio Pinheiro e do Carlos Fred.

Eleição

Outro gol inesquecível foi a cobertura da eleição para prefeito de Fortaleza em 1998. Disputa acirrada entre Ciro Gomes e Edson Silva. A apuração era no papel (manual). Nada de computador. A Verdinha, com a sua apuração paralela, deu o resultado final antes do TRE. Um show. Isso também me emocionou muito.

Conclusão