Vantagens e desvantagens dos times cearenses na Copa do Brasil

Os jogos de ida da terceira rodada da Copa do Brasil deixaram a impressão de que apenas o Fortaleza terá melhores possibilidades de seguir para a próxima etapa. Maracanã e Ceará ampliaram suas dificuldades para os jogos de volta, máxime porque terão de se expor mais diante de times bastante perigosos.

É verdade que a Copa do Brasil tem o mais elevado índice de surpresas, até mesmo pela fórmula mata-mata adotada a partir da terceira rodada. Não raro, uma equipe grande e favorita é superada. Assim, tudo pode acontecer, ou seja, Ceará e Maracanã poderão pregar peças.

O Fortaleza, em casa, diante do Retrô, é o favorito. Mas, como costumo lembrar, ser favorito não significa certeza de vitória. É apenas um indicativo de condições mais favoráveis. Todavia, teoricamente, há que se reconhecer a vantagem do Leão. Mas nada de menosprezar o Retrô. O Leão passou por dificuldades em Recife.

No tocante a Ceará e Maracanã, o caso é mais sério. Os dois terão de buscar a vitória diante de times velozes e incisivos como Palmeiras e Inter, respectivamente. Abrir a guarda será um risco a mais, mas necessário. Então, seja o que Deus quiser.

Semelhança

Os gols que o Ceará sofreu diante do São Paulo e do Palmeiras foram muito semelhantes. Em ambos os gols, bolas cruzadas da esquerda. No gol do São Paulo, Ryan Francisco nem precisou saltar. Cabeceou e marcou. No gol do Palmeiras, Gustavo Gómez também nem precisou saltar. Cabeceou e fez o gol.

Desatenção

Quero crer que o técnico Léo Condé estudará uma maneira de neutralizar a vulnerabilidade decorrente de situações assim. Os atacantes finalizam de cabeça, sem precisar de um salto sequer. No chão mesmo. Sem serem incomodados. Uma vez, tudo bem. Duas vezes, sinal de alerta. Não pode acontecer a terceira vez.

Preocupação

Hoje, no Morumbi, às 21:30, o Fortaleza enfrentará o São Paulo. A situação tricolor é preocupante. O time tem a mesma pontuação do Atlético Mineiro, primeiro time da zona de rebaixamento, ou seja, seis pontos. Se não pontuar, o Leão poderá descer para a zona na atual rodada. É delicado o momento por que passa o Leão de Aço.

Perseguidores

Times que querem sair da zona de rebaixamento e que concorrem com o Fortaleza. O Atlético Mineiro (17º, 6 pontos) enfrentará o Juventude em Caxias do Sul. O Grêmio (18º, 5 pontos), em casa, recebe o Santos. O Vitória (16º, 6 pontos) enfrenta o Ceará no PV. Uma vitória do Ceará ajudará o Fortaleza.

Reciprocidade