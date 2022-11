Uma rodada de incerteza e aflição para os alvinegros

Fico a perguntar qual será o destino do Ceará na Série A, após a 36ª rodada, que começa hoje. Ganhar do Corinthians em São Paulo sempre foi muito complicado. Se não me falha a memória, de 2010 para cá, em sete jogos realizados lá, o Ceará venceu apenas um. Foi no dia 03 de abril de 2019, pela Copa do Brasil, quando o técnico alvinegro era o Lisca.

No total, foram quatro empates, duas vitórias do Corinthians e uma vitória do Ceará. Isso tendo o Ceará como visitante. Hoje, o Ceará precisa vencer. O Corinthians está na quinta colocação. No jogo em Fortaleza, pela 17ª rodada, deu vitória do Ceará (3 x 1). O técnico do Ceará era Marquinhos Santos. O técnico do Corinthians era Vítor Pereira, que continua comandando o Timão.

Pela lógica, todas as condições apontam vitória do Corinthians. Como, às vezes, a lógica do futebol não predomina, abre-se aí uma possibilidade de visita da zebra. Esta é imprevisível porque chega quando ninguém espera. Fica, sem ser vista, do lado da equipe mais frágil. Mesmo oculta, assume papel de alta relevância no resultado da partida. Aí os comentaristas não encontram explicação para o acontecido. Somente assim, talvez, possa acontecer o milagre tão esperado.

Resultados

Além de ter que ganhar do Corinthians, o Ceará, na rodada, precisa que o Palmeiras, já campeão, ganhe do Cuiabá na Arena Pantanal. E precisa também que o Fortaleza, no Castelão, ganhe do Atlético de Goiânia. Enfim, além de ter que fazer a sua parte, o Vozão ainda dependerá de terceiros. Complicada a coisa.

Consequência

Ninguém gosta de sofrer uma goleada. A torcida tricolor se sentiu incomodada com o resultado de 4 a 0 para o Palmeiras. Mas as consequências não passaram mesmo de um incômodo. A colocação da equipe no top dez ainda dá chances de o time chegar à Libertadores, embora tenha ficado mais difícil. Sem problemas, o Leão.

Internacionais

Continuo considerando que disputar competições internacionais, sem elenco mais amplo para segurar o tranco, acaba sendo um sério problema. O Ceará se complicou todo pelo desgaste. E o Fortaleza só iniciou a forte retomada e reação, quando saiu da Libertadores e passou a concentrar esforços apenas na Série A. Aí disparou. Subiu. Deu a volta por cima.

Objetivo

Se o Leão quer competir na Copa Libertadores, faça contratações para arcar com tamanha responsabilidade. Se assim não for, haverá o mesmo problema deste ano, ou seja, não conseguirá servir a dois senhores. É preciso deixar bem claro que prioridade o clube terá. Isso evitará o vexame que o Leão passou na primeira fase da Série A.