Um título mundial para inglês ver

Estou pensando como estará hoje o coração dos torcedores do Fluminense. A oportunidade de ganhar o título mundial é possível. Mas, no caminho tricolor, está o Manchester City, time inglês comandado pelo competentíssimo, Pep Guardiola. Por uma dessas coincidências do destino, o técnico tricolor, Fernando Diniz, é um seguidor de Guardiola. Tal qual Guardiola, Fernando sempre cuidou de fugir do trivial. É inovador. Buscou novas fórmulas, novos modelos. As equipes treinadas por Fernando Diniz buscam o diferente. Os especialistas europeus são claros: o Manchester City é o favorito. Tudo bem. Mas ser favorito não significa vitória certa. É apenas um indicativo. Tem seu peso, claro, mas não representa a definição. É verdade que o Manchester City está inserido em competições mais exigentes e criteriosas, tão próprias dos jogos de alta performance lá praticados. Entretanto, a decisão de um título mundial não se revolve por números estatísticos ou comparativos. É disputa única, imprevisível, separada dos jogos anteriores, até porque as equipes somente se encontram na decisão. É o que é. Gostaria muito de ver Fernando Diniz campeão do mundo, justo diante do seu grande inspirador.

Valor de um atleta

Quanto vale um jogador da qualidade de Caio Alexandre? Está aí uma pergunta de difícil resposta. Tudo depende das circunstâncias do mercado. Os especialistas em finanças do mundo do futebol sabem determinar o melhor momento para o fechamento de um negócio. Quem não é do ramo, como eu, arrisca. Saber barganhar é preciso.

Curiosidade

Admiração à parte, no tocante a títulos a diferença entre Guardiola e Fernando Diniz é muito grande. Diniz conquistou apenas um título de campeão carioca e um título de campeão da Copa Libertadores da América. Guardiola, como treinador, foi três vezes campeão da Champions Liague. E, como jogador, foi campeão da Champions Liague uma vez.

Opinião

Tenho observado opiniões variadas sobre a permanência do zagueiro Luiz Otávio no Ceará. Para alguns, o ciclo do jogador no Vozão já chegou ao fim. Para outros, Otávio ainda tem futebol para mais algumas temporadas. Entendo que, após um lustro, é natural uma queda de produção. Mesmo assim, fico entre os que opinam pela presença dele no Ceará em 2024.

32 clubes

No próximo ano, o Mundial de Clubes terá uma mudança significativa. O atual modelo será sepultado definitivamente. Serão 32 times. Isso mesmo: 32 times disputarão a competição que acontecerá nos Estados Unidos. Começará no dia 25 de junho e terminará no dia 13 de julho. Do Brasil participarão Flamengo, Palmeiras e Fluminense.

É grana