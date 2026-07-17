Um lanterna no caminho do Vozão

Penúltima rodada, antes da virada da montanha, ou seja, antes do início do returno. Mais uma oportunidade para o Ceará tentar sair da zona de rebaixamento, posição que tanto incomoda. Pela ruim produção coletiva alvinegra, as esperanças são mínimas. Mas, no futebol, tudo de repente pode mudar.

No caminho do Vozão está o América de Minas Gerais, lanterna da competição. Portanto, detentor de uma campanha pífia. Conseguiu apenas uma vitória. E, por mais incrível que pareça, uma goleada (0 x 30 alcançada exatamente aqui, no Castelão, diante do Fortaleza. Dá para entender? Não.

São as coisas imprevisíveis do futebol. Daí a impossibilidade de uma melhor avaliação sobre o que possa acontecer logo mais no Estádio Independência em Belo Horizonte. São nebulosas as perspectivas. Mais uma vez a necessidade de vitória obriga o Ceará a uma postura ofensiva. Empate não interessa.

Tenho dito e repetido: é preciso sair da zona de rebaixamento antes do returno. A partir da 20ª rodada, não haverá mais onde buscar os pontos perdidos. A margem de erro fica bastante reduzida. Tudo se complica ainda mais.

Recuperação

O Fortaleza esteve muito mal na derrota para o Atlético Goianiense, na rodada passada. Deixou de subir para a zona de classificação direta. Hoje, tem briga direta com o Novorizontino. Se o Leão vencer, cola na faixa de cima. Mas, para isso, terá de produzir muito mais. No atual patamar, as incertezas continuarão.

Mudança