Tristezas brasileiras, glória argentinas

“Fecham-se as cortinas. Termina o espetáculo, torcida brasileira”. Era assim que o notável narrador Fiori Gigliotti encerrava as transmissões de futebol que ele comandava com extraordinário talento. Hoje, 31 de dezembro, termina 2022. “Fim de papo”, como disse o famoso narrador Jorge Cury ao deixar a Rádio Globo. O ano que se vai leva consigo tristezas e frustrações de um futebol que foi para vencer a Copa do Mundo no Qatar e voltou sem nada nas mãos. O ano, que se vai, levou consigo Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o Rei do Futebol. Foram dois duros golpes na alma brasileira. No lugar das alegrias de uma conquista de título mundial, duas perdas e um funeral. A vida é assim mesmo. Nem sempre os planos dão certo. Importante é não desistir. É seguir acreditando nos sonhos. É seguir em busca da felicidade. O ano 2022 foi excelente para a Argentina. Foi excepcional para Lionel Messi. Tricampeã mundial, Buenos Aires viu a glória de Messi. Fizeram por onde merecer. Messi buscou com afinco e competência o título mundial de seleções que lhe faltava. Juntou-se a Maradona como ídolo imortal desse povo irmão. Cada um colheu o que plantou: alguns, lágrimas; outros, sorrisos.