Torcida tricolor reclama demais. Sem razão

O torcedor é exigente. Compreendo. É natural. Mas acho que, não raro, exagera nas suas posições. Parece insaciável. Só quer vitória, vitória e vitória. Não é por aí. No futebol, como na vida, há triunfos e derrotas, perdas e ganhos. Sempre foi assim. O Leão está numa das mais brilhantes fases de sua existência. Modéstia à parte, posso falar de cátedra porque vi o Fortaleza tendo por sede uma modesta e pequena casa alugada, situada na Rua Júlio César, na Gentilândia, perto do PV e perto da minha casa. Hoje vejo o Fortaleza com estrutura de elevado nível, seguindo os padrões dos melhores times do Brasil. Vejo o Fortaleza direto já há três anos nas disputas internacionais. Vejo o Fortaleza encarando de igual para igual os gigantes do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, equipes antes tidas como imbatíveis. Em 2009, o Fortaleza caiu para a Série C e lá permaneceu por oito anos seguidos, padecendo todo tipo de humilhação e zombaria. Hoje o Fortaleza está na Série A nacional, visto com respeito. Está no seu quinto ano consecutivo na primeira divisão, com amplas possibilidades de nela continuar no próximo ano. E ainda tem torcedor tricolor reclamando. De barriga cheia.

Motivo

A insatisfação de grande parte da torcida tricolor reside no fato de o Leão ter sido eliminado das duas competições que disputou este ano. Foi desclassificado da Copa Libertadores da América pelo Cerro Porteño do Uruguai e foi eliminado da Copa do Nordeste pelo seu maior rival, o Ceará Sporting Clube. Ora, amigos, duas situações perfeitamente normais.

Melhor

É verdade que o Fortaleza tem o melhor elenco do Norte e Nordeste do Brasil. Isso é indiscutível. Mas tal privilégio não significa dizer que o time é imbatível. Nem sempre ter o melhor elenco significa uma certeza de título antecipado. Isso não existe. Com raríssimas exceções, todo time oscila e sofre reveses inesperados no transcorrer de um certame. É assim.

Palestino

Hoje, mais uma vez, o Fortaleza está numa competição internacional. Hoje estreia na Copa Sul-Americana, considerada a segunda divisão do Continente. Nem por isso a competição deixa de ter suas dificuldades. Nunca tinha ouvido falar no Palestino do Chile. Conhecia bem o Colo-Colo, Universidad Católica e Cobreloa. Vamos aguardar.

Vantagem

O torcedor do Fortaleza ficou insatisfeito porque sofreu três derrotas seguidas do Ceará. Isso gerou a situação desconfortável, principalmente porque foi despachado pelo maior rival. Amigos, acontece. O Ceará, a despeito de ter caído para a Série B, sempre foi, é e sempre será imprevisível quando enfrentar o Fortaleza. E a recíproca é verdadeira.

Penta

Prova disso está no clássico-rei anterior. O Fortaleza jogou tudo. O Ceará não jogou nada. O Leão foi senhor absoluto durante 70 minutos. Estava com a vantagem de até poder perder por um gol de diferença que seria penta no jogo da volta. Tomou um gol e colocou de novo o Ceará na briga. É assim. Não existe moleza. O penta está quase no Pici. Mas o quase requer muita atenção.