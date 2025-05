Em 1976, houve o escândalo de Watergate, que culminou com a renúncia de Richard Nixon, 37º presidente dos Estados Unidos da América. O filme “Todos os Homens do Presidente”, não ficcional, mostrou as atividades irregulares e clandestinas praticadas por cinco homens do governo contra os opositores políticos.

A CBF vive um momento de caos. Desacreditada. As disputas internas e as denúncias de corrupção vão gradualmente mostrando como atuam os poderosos da entidade. O episódio recente, que culminou com o afastamento do ex-presidente Ednaldo Rodrigues, não é um fato isolado.

Nos escândalos da CBF, não são apenas os homens do presidente que cometem delitos, mas os próprios presidentes. A lista começa com Ricardo Teixeira e segue com José Maria Marin, Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo e Ednaldo Rodrigues. Desses, apenas com Ricardo Teixeira a Canarinho foi campeã do mundo (duas vezes).

Pelo visto, há um esquema de controle bem montado, com o apoio das federações. Então, não há como acreditar em mudanças. Samir Xaud, candidato único, será eleito pelo mesmo esquema que elegeu os presidentes anteriores.

Allianz Parque

Logo mais, o Ceará enfrentará o Palmeiras, jogo de volta, válido pela Copa do Brasil. Aqui, no Castelão, o Palmeiras venceu (0 x 1), gol de Gustavo Gómez. Há nove dias, o Ceará jogou no Allianz Parque, mas pela Série A. Empatou com o Santos (0 x 0). Jogou bem. Foi uma boa experiência no estádio do Palmeiras.

Ausência

O atacante Pedro Raul, é dúvida para o jogo. Ele viajou, mas está do dores no tornozelo. Se for desfalque, será em um momento de suma importância para ele e para o clube. Seria interessante uma grande atuação de Pedro Raul na cidade onde ele não conseguiu se firmar, atuando pelo Corinthians. Sua ausência será sentida.

Função

Apesar de não ter feito gols nos recentes jogos do Vozão, o papel de Raul no ataque tem sido fundamental. Raul chama para si a marcação dos zagueiros preocupados com o faro de gol do atacante. Isso permite uma melhor movimentação dos demais atacantes do Vozão. Pedro Henrique que o diga.

Favorito

É lógico que o Palmeiras tem tudo para garantir a classificação. É o favorito absoluto. Terá a vantagem de jogar pelo empate. Atuará em casa. Terá o apoio da torcida. Tem um elenco com melhores opções. Além disso, o Ceará terá de assumir riscos, pois precisa da vitória.

Esperança